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川普：馬斯克在中國有生意 不會讓他聽取對中作戰簡報

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府特殊雇員、全球首富馬斯克(中)21日前往五角大廈出席一項機密作戰簡報會議，國防部防長赫塞斯(右)在國防部外迎接。(路透)
川普政府特殊雇員、全球首富馬斯克(中)21日前往五角大廈出席一項機密作戰簡報會議，國防部防長赫塞斯(右)在國防部外迎接。(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)擁有太空探索科技公司(SpaceX)及特斯拉(Tesla)，又在川普政府率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)，媒體報導傳出五角大廈21日將針對美中可能爆發戰爭向馬斯克簡報，引起輿論熱議。川普總統21日說，馬斯克拜訪國防部「與中國無關」，是以政府效率部領導者身分前往，討論降低政府開銷。

川普在白宮橢圓形辦公室對媒體指出，由於馬斯克在中國做生意，軍方不應把作戰計畫分享給馬斯克。美聯社分析，這番談話罕見透露川普看法，意味著馬斯克在川普政府雖然位高權重，權力仍然面臨限制。

紐約時報20日晚間報導，馬斯克將聽取五角大廈有關美中可能爆發戰爭的簡報。但川普21日則駁斥報導內容。川普說，馬斯克在中國有生意，「或許他會容易受到這些方面的影響」。

川普說，他對於紐約時報報導的內容感到意外，特別打電話詢問白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)及國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)，獲得回應是報導內容「相當可笑」。

美聯社報導，川普稱讚馬斯克是愛國人士，但同時提及馬斯克在中國經營事業，不宜接觸敏感軍事消息，等於罕見地承認對於馬斯克如何在旗下事業與政府責任中求取平衡頗為憂心。先前被問到馬斯克涉及潛在利益衝突該怎麼辦時，川普向來不以為意，只說馬斯克在必要時刻會遵守分寸。

川普也對媒體說：「我們不想跟中國發生戰爭，但我可以跟大家說的是，如果真的爆發戰爭，我們已有萬全準備。」他說：「只是我們不想把這些計畫透露給所有人，特別是不方便透露給對我們提供大力協助的生意人。」馬斯克在中國經營事業包括電動車特斯拉，特斯拉正積極爭取在中國市場擴大銷售與產量。

馬斯克也對美國國安政策日漸有興趣 ， 21日的訪問是今年馬斯克為公眾所知首次出現在國防部。他最近曾就軍購發表意見，呼籲國防部停止採購洛克希德馬丁生產的F-35戰機 ，改組大規模無人機隊。洛克希德馬丁是馬斯克在太空發射領域中最大的競爭對手之一。

馬斯克 川普 國防部

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