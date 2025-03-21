特斯拉門店遭擲汽油彈 3人被訴 司法部長控恐怖主義

全美各地爆發針對馬斯克的激烈抗議活動，被攻擊的對象包括特斯拉的經銷店與展示中心，甚至街道或充電站中停放的私人特斯拉車輛。圖為調查人員調查被燒的一輛特斯拉。(美聯社)

司法部長邦迪(Pam Bondi)20日警告，針對特斯拉 (Tesla)汽車經銷店丟擲汽油彈攻擊是「國內恐怖主義」行為，最高將面臨20年有期徒刑。

據國會山莊報(The Hill)報導，針對全美多地發生針對馬斯克 (Elon Musk)電動車公司的抗議與破壞活動，邦迪表示，「毫無後果地犯罪的日子已經結束」，她進一步警告，「若加入這股針對特斯拉資產的國內恐怖主義浪潮，司法部絕對會將你送進監牢。」

由於不滿馬斯克依據川普 總統的政策指示，大幅削減聯邦政府人員及預算，目前全美各地正爆發針對馬斯克的激烈抗議活動，被攻擊的對象包括特斯拉的經銷店與展示中心，甚至街道或充電站中停放的私人特斯拉車輛。

邦迪表示，被起訴的三人中，有一人在俄勒岡州塞勒姆(Salem)向特斯拉經銷店投擲約八枚汽油彈，手中還持有一把AR-15步槍。另一名被告則涉嫌在科羅拉多州洛夫蘭(Loveland)企圖使用汽油彈點燃特斯拉汽車；第三名被告則被控在特斯拉充電站附近，書寫辱罵川普的字句後再投擲汽油彈縱火。司法部指出，這些指控的刑罰最低為五年徒刑，最高可達20年。

本周稍早時，邦迪曾將這類破壞行為定調為「國內恐怖主義」並警告肇事者要「小心後果」。川普18日也表示，他認為破壞特斯拉的行為可能已屬「政治恐怖主義」(political terrorism)，並暗示他接受將針對特斯拉經銷店的政治暴力行動視為國內恐怖主義。

儘管特斯拉遭受多起抗議攻擊事件，白宮依然一再表態支持馬斯克及其公司，川普甚至在上周特地為白宮訂購一部特斯拉以表達支持。