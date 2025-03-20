甘迺迪遇刺解密／至今公布密件多為陰謀論 再看後續

最新解密的前總統甘迺迪在德州達拉斯市訪問途中遇刺身亡的調查檔案。各路專家學者正在解讀。(路透)

華盛頓郵報 報導，國家檔案館和紀錄管理局(NARA)18日最初公布1100多份紀錄，共計3萬1000頁；當天稍晚公布的第二批文件使總數增至2200份、至少6萬3000頁，但仍遠少於川普總統承諾的8萬頁。

甘迺迪案件檔案共約600萬頁，先前大多數內容已解密；此次公布檔案，是繼1990年代以來，可能再次重塑美國人及歷史學者對甘迺迪遇害的看法。華盛頓郵報整理出此次公布文件的四大重點。

最誘人的內容未公布

2017年以來持續說服政府公布甘迺迪遇刺紀錄的律師史拉夫(Larry Schnapf)表示，最誘人的文件尚未公布，他預計未來幾天或數周，會有更多紀錄公布。

聯邦調查局(FBI)2月向NARA報告，稱FBI發現2400份紀錄，總計1萬4000頁；所有文件都已交給華倫委員會或眾院暗殺特別委員會，此二委員會旨在調查甘迺迪和非裔民權領袖金恩博士(MLK)謀殺案而成立。

史拉夫說：「我們不知道那些檔案裡面有什麼內容。」

文件經過修整

華盛頓郵報分析文件編號指出，18日公布的許多檔案都不是新資訊，且大部分內容經過編輯，這些紀錄反而引發陰謀論和更多疑雲，包括CIA 早已密切監視暗殺甘迺迪前總統的兇手歐斯華(Lee Oswald) ，犯案前幾周造訪古巴 領事館和蘇聯駐墨西哥城使館，以及蘇聯政府在歐斯華停留蘇聯期間如何監視他的紀錄。

曾撰寫甘迺迪遇刺秘史書籍的薛農(Philip Shenon)表示，沒有太多新內容改變他對這宗謀殺案的理解，並稱這些資料需要專家評析、分辨新的未編修紀錄與經過修改的舊版有何不同。

薛農表示，「目前為止，表面上沒有任何事物能改寫事情的基本真相」，而認真的研究人員需要幾天、數周甚至幾個月的時間，才能真正理解這些文件內容。

CIA的外國間諜行動

華郵記者分析內容，發現一份關於喬斯滕(Joachim Joesten)的行動報告；他曾撰寫甘迺迪遇刺相關書籍，而這份報告的唯一變動，是官員刪除了歐洲城市名單中的冰島首都雷克雅維克。

深諳未刪節紀錄的消息人士普遍認為，CIA以國務院工作為幌子，在外國安插間諜；1961年的一項備忘錄透露，超過1500名CIA職員在國務院的掩護下執行任務。

美國二戰後外交情報活動多圍繞在古巴前領袖卡斯楚（中），甘迺迪總統1963年遇刺案也與古巴牽連不清。(美聯社)

關於蘇聯和古巴情報多次出現

甘迺迪遇刺後數十年來，美國大部分情報針對蘇聯和古巴，其中一份1991年的電報提及蘇聯國家安全委員會(KGB)成員尼科諾夫(Vyacheslav Nikonov)；尼科諾夫告訴一名在俄國學習的美國教授，他「親自審查」了五大卷關於歐斯華的檔案。

尼科諾夫「確信歐斯華絕非KGB控制的對象，就檔案側寫看來，懷疑是否有人能控制歐斯華」，但「歐斯華在蘇聯期間，KGB密切監視他」。

另一份1965年的「國防部古巴事務」備忘錄提及，美國試圖破壞古巴共產領袖卡斯楚的政權。該報告假設卡斯楚無意與美國起衝突，畢竟可能連累他的政權。

另一份文件指出，墨西哥革命運動財政主管、卡斯楚的「好朋友」尤薩(Manuel M. Llosas)實為CIA探員。