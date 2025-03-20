甘迺迪遇刺解密／至今公布密件多為陰謀論 再看後續
華盛頓郵報報導，國家檔案館和紀錄管理局(NARA)18日最初公布1100多份紀錄，共計3萬1000頁；當天稍晚公布的第二批文件使總數增至2200份、至少6萬3000頁，但仍遠少於川普總統承諾的8萬頁。
甘迺迪案件檔案共約600萬頁，先前大多數內容已解密；此次公布檔案，是繼1990年代以來，可能再次重塑美國人及歷史學者對甘迺迪遇害的看法。華盛頓郵報整理出此次公布文件的四大重點。
最誘人的內容未公布
2017年以來持續說服政府公布甘迺迪遇刺紀錄的律師史拉夫(Larry Schnapf)表示，最誘人的文件尚未公布，他預計未來幾天或數周，會有更多紀錄公布。
聯邦調查局(FBI)2月向NARA報告，稱FBI發現2400份紀錄，總計1萬4000頁；所有文件都已交給華倫委員會或眾院暗殺特別委員會，此二委員會旨在調查甘迺迪和非裔民權領袖金恩博士(MLK)謀殺案而成立。
史拉夫說：「我們不知道那些檔案裡面有什麼內容。」
文件經過修整
華盛頓郵報分析文件編號指出，18日公布的許多檔案都不是新資訊，且大部分內容經過編輯，這些紀錄反而引發陰謀論和更多疑雲，包括CIA早已密切監視暗殺甘迺迪前總統的兇手歐斯華(Lee Oswald) ，犯案前幾周造訪古巴領事館和蘇聯駐墨西哥城使館，以及蘇聯政府在歐斯華停留蘇聯期間如何監視他的紀錄。
曾撰寫甘迺迪遇刺秘史書籍的薛農(Philip Shenon)表示，沒有太多新內容改變他對這宗謀殺案的理解，並稱這些資料需要專家評析、分辨新的未編修紀錄與經過修改的舊版有何不同。
薛農表示，「目前為止，表面上沒有任何事物能改寫事情的基本真相」，而認真的研究人員需要幾天、數周甚至幾個月的時間，才能真正理解這些文件內容。
CIA的外國間諜行動
華郵記者分析內容，發現一份關於喬斯滕(Joachim Joesten)的行動報告；他曾撰寫甘迺迪遇刺相關書籍，而這份報告的唯一變動，是官員刪除了歐洲城市名單中的冰島首都雷克雅維克。
深諳未刪節紀錄的消息人士普遍認為，CIA以國務院工作為幌子，在外國安插間諜；1961年的一項備忘錄透露，超過1500名CIA職員在國務院的掩護下執行任務。
關於蘇聯和古巴情報多次出現
甘迺迪遇刺後數十年來，美國大部分情報針對蘇聯和古巴，其中一份1991年的電報提及蘇聯國家安全委員會(KGB)成員尼科諾夫(Vyacheslav Nikonov)；尼科諾夫告訴一名在俄國學習的美國教授，他「親自審查」了五大卷關於歐斯華的檔案。
尼科諾夫「確信歐斯華絕非KGB控制的對象，就檔案側寫看來，懷疑是否有人能控制歐斯華」，但「歐斯華在蘇聯期間，KGB密切監視他」。
另一份1965年的「國防部古巴事務」備忘錄提及，美國試圖破壞古巴共產領袖卡斯楚的政權。該報告假設卡斯楚無意與美國起衝突，畢竟可能連累他的政權。
另一份文件指出，墨西哥革命運動財政主管、卡斯楚的「好朋友」尤薩(Manuel M. Llosas)實為CIA探員。
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