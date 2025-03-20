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甘迺迪遇刺解密／檔案透露「CIA內部小集團」或涉案？

記者顏伶如／綜合報導
前總統甘迺迪1963年11月22日訪問德州達拉斯市時遇刺身亡，官方調查後雖定案兇手為一人所為，但難止民間各種說法揣測與陰謀論。川普總統下令所有檔案解密公開。(路透)
前總統甘迺迪1963年11月22日訪問德州達拉斯市時遇刺身亡，官方調查後雖定案兇手為一人所為，但難止民間各種說法揣測與陰謀論。川普總統下令所有檔案解密公開。(路透)

國家檔案館和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)網站18日公布前總統甘迺迪(John F. Kennedy)遇刺解密檔案。紐約郵報(New York Post)19日報導，目前看來，絕大多數解密資料只是證實了民間長期流傳的消息，沒有太多新意。但某些片段則耐人玩味，例如中央情報局(CIA)可能涉案。

註記日期為1967年6月的一份備忘錄寫道，前陸軍情報官安德希爾(Gary Underhill)在甘迺迪遭遇槍擊死亡隔天，情緒激動匆忙逃離華府，深夜抵達新澤西州一名友人的住家。根據友人描述，安德希爾非常焦慮不安，聲稱「中情局內部小集團」(small clique within the CIA)正是暗殺事件幕後黑手，集團從事槍枝、毒品與其他違禁品走私，獲利可觀，友人說，安德希爾擔心性命不保，考慮出國避風頭。

不過，半年之後，安德希爾被人發現陳屍公寓。

安德希爾是前陸軍上尉，二戰期間擔任情報官，與五角大廈高層將領熟識，跟中情局高層官員也關係密切。

紐約郵報報導，安德希爾左耳後有槍傷，當年法醫認定死因為開槍自盡，但發現屍體的友人布萊恩斯(Asher Brynes)指出，安德希爾是右撇子。

國家檔案館和記錄管理局網站18日公布前總統甘迺迪遇刺解密檔案。(路透)
國家檔案館和記錄管理局網站18日公布前總統甘迺迪遇刺解密檔案。(路透)

註記日期1991年11月20日的美國情報電報則寫道，俄羅斯特務組織「國家安全委員會」(KGB)一個只知其名為尼科諾夫(Nikonov) 的官員，對於落網兇手歐斯華(Lee Harvey Oswald)是否為KGB特工展開調查之後，證實歐斯華不曾擔任KGB特工，但歐斯華在蘇聯期間則受到KGB嚴密監視。

文件寫道，歐斯華在蘇聯練習射擊時，槍法很差。尼科諾夫也說，歐斯華跟蘇聯妻子經常吵架，受到妻子嚴格管束。

美軍陸戰隊退役的歐斯華，在1963年甘迺迪遇刺之前四年叛逃到蘇聯。甘迺迪遭暗殺之前，歐斯華曾前往位於墨西哥的古巴領事館，並聯繫蘇聯駐墨大使館詢問如何申請旅遊簽證。

解密檔案中的一份文件指出，中情局曾追蹤一名代號「AMFUANA-1」的古巴籍公民。這名男子1961年被派往古巴，在當地建立一個至少20人的組織，對美國提供50多份報告。

最新解密的前總統甘迺迪在德州達拉斯市訪問途中遇刺身亡的調查檔案。(美聯社)
最新解密的前總統甘迺迪在德州達拉斯市訪問途中遇刺身亡的調查檔案。(美聯社)

古巴 新澤西州 CIA

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