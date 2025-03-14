紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐約時報14日分析，美國對墨西哥 開徵關稅 讓北京感到憂慮，中國對開發中市場的出口一路成長，打通更多進入美國市場的間接管道，如今中國官員擔心在川普 總統施壓下，這些途徑可能紛紛關閉。北京官員也越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。

自從川普第一任執政期間對中國祭出關稅之後，許多企業投入大量資源在墨西哥、越南、泰國等國，把中國零件組裝成商品再運往美國。最後階段的組裝在這些國家進行，不論華府與北京存在的貿易摩擦如何，都有能夠銷進美國市場的後門。

中國對美貿易順差從2018年以來雖然減少近三分之一，中國對發展中國家的出口則大幅增加。現在中國對墨西哥出口是從墨西哥進口的11倍，出口項目裡包括在墨西哥組裝的中國汽車零件，汽車出廠後大多運往美國國內經銷商。

現在北京擔心華府壓力恐讓墨西哥停止進口中國商品，以爭取美國同意對墨西哥關稅豁免。對墨西哥來說，不得不權衡的風險，包括了對美貿易所創造的龐大就業機會。

報導指出，如果川普對墨西哥施壓成功，就能拿墨西哥做為榜樣，要求其他國家在中美貿易戰當中選邊站，中國從其他國家繞道進入美國市場的管道將受到進一步限縮。

特別讓中國官員擔憂的一個破口，存在於世界貿易組織(World Trade Organization，WTO)1995年成立時的法規條款。根據規定，墨西哥以及數十個中低收入國家得以對中國商品驟然大幅提高關稅，北京無權報復。

中國商務部長王文濤本周日前在記者會上說，中國國際貿易對象超過半數屬於「一帶一路」倡議合作國家，「我們沒把雞蛋放在一個籃子裡，更體現了中國外貿的強大韌性」。

紐約時報分析，王文濤沒提到的是，許多中國出口到這些國家的商品，最終都是銷入美國。

已有27個國家與中國簽署自由貿易協定，墨西哥不在其中，墨國政府可以對中國商品開徵關稅。

墨西哥是世界貿易組織前身關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade，GATT)成員之一，GATT成員國在WTO成立時達成特別協議，對於彼此調降關稅僅有不具約束力的承諾。如果墨西哥對中國提高關稅，參加特別協議的其他國家可能面臨美國壓力要求跟進。

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