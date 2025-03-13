川普矢言拿回美國被偷財富 將會回應歐盟反制

美國總統川普表示，會回應歐盟對美國關稅的反制。 （路透）

針對歐盟 將對美國課徵鋼鋁關稅 採取反制措施，美國總統川普 周三（12日）表示，美國將會有所反應，但他沒有具體說明他將採取哪些措施。川普矢言以關稅為手段，拿回美國「被偷走的」的財富。彭博資訊說，全球貿易戰進一步升級的風險又再提高了。

川普周三在白宮被記者問到是否會進行報復，他回答，「我當然會做出回應」，川普還說，歐盟所以會成立，「就是為了占美國便宜」。

美國對外國進口鋼鋁徵收25%關稅周三生效後，立即引發了歐盟和加拿大的反制，並導致其他國家加緊與川普政府就免於被課關稅進行談判。

歐盟執委會對川普最新的貿易進攻做出了到目前為止最強烈的反應，在同一天就採取了「迅速且相稱的反制措施」，宣布要對價值260億歐元（284億美元）的美國進口商品加徵關稅，金額與美國關稅對歐盟產品的影響相當，定在4月1日生效。

歐盟執委會主席范德賴恩在聲明中表示，對於不得不反制「我們深表遺憾」，畢竟「關稅就是課稅，對企業不利，對消費者更沒有好處」。

加拿大也是在周三隨即就公布對美國的反制關稅措施，將對價值約300億加幣（208億美元）的美國進口商品課徵25%關稅，而且紐約時間今（13）日凌晨零時1分起就生效。加拿大財政部長勒布朗亦強調，報復的幅度與美國對加國的新關稅相符。

川普周三對記者說，「其他國家從美國偷走的東西，美國將要大量拿回來」。他強調，「我們就要取回我們的財富，要讓許多離開的企業回來」。