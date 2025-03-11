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范斯堂兄：澤倫斯基遭白宮伏擊 普亭認為美是有用的白痴

編譯周辰陽／即時報導
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副總統范斯10日在華府發表演說。(歐新社)
副總統范斯10日在華府發表演說。(歐新社)

副總統范斯的堂兄內特（Nate Vance）在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，於烏軍志願服務3年，內特10日晚間接受BBC廣播4台採訪時，批評范斯與美國總統川普在2月底的白宮橢圓辦公會晤期間，「貶低」烏克蘭總統澤倫斯基，「我期待政治領袖有一定程度的禮儀，尤其是在攝影機前」。

根據每日電訊報同一天的報導，內特在俄羅斯入侵三周後前往烏克蘭，此後據報參加了「達文西之狼」（Da Vinci Wolves）營，轉戰一些最血腥的戰役，今年1月返美，並在接受法國費加洛報獨家訪問時，稱讚范斯是個「好人，聰明」，卻也說他在2月底會晤澤倫斯基是一場「絕對惡意的伏擊」。

內特還告訴費加洛報，川普和范斯明顯相信他們可以安撫俄羅斯總統普亭，「他們錯了，俄羅斯人不打算忘記我們支持烏克蘭，對普亭來說，我們是有用的白痴」。

內特10日接受BBC廣播4台訪問時表示，他對范斯與川普處理白宮美烏領袖會晤的方式「不開心」。他說，「我有點重視烏克蘭議題，但瞧瞧這件事，如果是某個其他完全中立的議題，而我看到白宮官員和低劣記者正在政治上貶低外國領袖，我會說，『到底是怎麼了？』」。

內特也表示，他不同意范斯當時說澤倫斯基沒能表達感激，「澤倫斯基發表白天或晚間講話，每天感謝支持烏克蘭的所有人」，或許沒有表現出「對川普的足夠尊重」，但「我堂弟和川普要求尊重很奇怪，因為他們過去3年來一直在跟澤倫斯基的倡議唱反調」。

澤倫斯基赴白宮時，也因不穿西裝遭一位美國記者指責不尊重，但自俄烏戰爭開打以來，澤倫斯基就不穿西裝，而是選擇軍事化的衣服，以示與軍人團結一致。

內特說，「每個人都知道他這麼做的原因，這是一種象徵性的做法。那又怎樣？這不是多重要的事。說到這個，為什麼馬斯克在橢圓辦公室老是戴棒球帽和穿T-shirt？」

內特告訴BBC主持人，他接受媒體採訪後，范斯可能不太想跟他說話。當主持人問及其他美國人的看法時，內特稱20%會「灰心喪氣」，而且「這一切的疏遠正讓我們孤立，我們上次決定走孤立主義道路時，最終得到了一戰和二戰」。

澤倫斯基 范斯 烏克蘭

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