4買家競購TikTok 川普：他們都不錯，快成交了

川普總統力保TikTok，但必須找到可以入主TikTok的美國公司，而且中國方面願意賣。（美聯社）

川普 總統表示，與多個潛在美國TikTok 業務買家的談判正順利進行中，預計很快就能達成交易。川普9日在空軍一號上對記者表示，目前共有四個不同的集團正就收購這個短視頻共享平台進行討論。

川普說：「我們正在與四個不同的集團接觸中，很多人都想要它。」

雖然川普沒有明講有意競標者的名字，也未表明自己偏好哪一家，但他指出，「這四家都很不錯」。

根據拜登政府的法律規定，母公司為北京的「字節跳動」(ByteDance)的社群影音平台TikTok必須在4月5日前剝離其美國業務，否則將面臨全國性禁令。

川普總統表示，目前已接觸四家有意收購TikTok的公司。（美聯社）

據悉，目前已經出現了好幾名有意的競標者。川普先前曾提到甲骨文公司(Oracle Corp.)創辦人艾利森(Larry Ellison)就是潛在競標者之一；TikTok目前已經與甲骨文合作，託管其美國用戶資料。

由億萬富翁房地產大亨麥考特(Frank McCourt)和Reddit網站創辦人奧哈尼安(Alexis Ohanian)牽頭的財團，也是這次的競爭者之一。

根據彭博新聞(Bloomberg News)，中國官方曾考慮由馬斯克 (Elon Musk)收購TikTok美國業務的方案，但他們仍表態強烈支持該平台繼續由母公司字節跳動控制。

不過，社群媒體Ｘ的老闆馬斯克已經公開表示，對這項收購不感興趣。

另一位競標者則是總部位於舊金山的Perplexity AI；其他競標者還包括了由科技企業家庭斯利(Jesse Tinsley)領軍的團體，其中還包括化名為「野獸先生」(Mr. Beast) 的YouTube網紅吉米·唐纳森(Jimmy Donaldson)。

由於美國是TikTok最大、最賺錢的市場，因此整起收購業務的利益和風險都高。根據估計，TikTok美國分公司2024年市值達500億元；其母公司字節跳動在中國也經營著類似的平台「抖音」。

TikTok執行長周受資。（路透）

川普已表示，願意在必要時延長最後期限，並已推遲了最初的1月19日截止期限，以避免TikTok無預警的關閉。