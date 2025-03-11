我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

4買家競購TikTok 川普：他們都不錯，快成交了

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統力保TikTok，但必須找到可以入主TikTok的美國公司，而且中國方面願意賣。（美聯社）
川普總統力保TikTok，但必須找到可以入主TikTok的美國公司，而且中國方面願意賣。（美聯社）

川普總統表示，與多個潛在美國TikTok業務買家的談判正順利進行中，預計很快就能達成交易。川普9日在空軍一號上對記者表示，目前共有四個不同的集團正就收購這個短視頻共享平台進行討論。

川普說：「我們正在與四個不同的集團接觸中，很多人都想要它。」

雖然川普沒有明講有意競標者的名字，也未表明自己偏好哪一家，但他指出，「這四家都很不錯」。

根據拜登政府的法律規定，母公司為北京的「字節跳動」(ByteDance)的社群影音平台TikTok必須在4月5日前剝離其美國業務，否則將面臨全國性禁令。

川普總統表示，目前已接觸四家有意收購TikTok的公司。（美聯社）
川普總統表示，目前已接觸四家有意收購TikTok的公司。（美聯社）

據悉，目前已經出現了好幾名有意的競標者。川普先前曾提到甲骨文公司(Oracle Corp.)創辦人艾利森(Larry Ellison)就是潛在競標者之一；TikTok目前已經與甲骨文合作，託管其美國用戶資料。

由億萬富翁房地產大亨麥考特(Frank McCourt)和Reddit網站創辦人奧哈尼安(Alexis Ohanian)牽頭的財團，也是這次的競爭者之一。

根據彭博新聞(Bloomberg News)，中國官方曾考慮由馬斯克(Elon Musk)收購TikTok美國業務的方案，但他們仍表態強烈支持該平台繼續由母公司字節跳動控制。

不過，社群媒體Ｘ的老闆馬斯克已經公開表示，對這項收購不感興趣。

另一位競標者則是總部位於舊金山的Perplexity AI；其他競標者還包括了由科技企業家庭斯利(Jesse Tinsley)領軍的團體，其中還包括化名為「野獸先生」(Mr. Beast) 的YouTube網紅吉米·唐纳森(Jimmy Donaldson)。

由於美國是TikTok最大、最賺錢的市場，因此整起收購業務的利益和風險都高。根據估計，TikTok美國分公司2024年市值達500億元；其母公司字節跳動在中國也經營著類似的平台「抖音」。

TikTok執行長周受資。（路透）
TikTok執行長周受資。（路透）

川普已表示，願意在必要時延長最後期限，並已推遲了最初的1月19日截止期限，以避免TikTok無預警的關閉。

TikTok 川普 馬斯克

上一則

將衰退？WSJ：憂貿戰、成長緩、AI前景分歧致股市重挫

下一則

魯比歐宣布 取消國際開發總署83%援外計畫

延伸閱讀

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
市場愈發擔憂美國經濟衰退 川普傳11日會見企業領袖

市場愈發擔憂美國經濟衰退 川普傳11日會見企業領袖
川習6月會面？北京希望川普訪中 避免外交風險

川習6月會面？北京希望川普訪中 避免外交風險
川普就職坐他後方的5位超級富豪 財富已蒸發2090億美元

川普就職坐他後方的5位超級富豪 財富已蒸發2090億美元

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
川普推「金卡」簽證 紐約、洛杉磯、邁阿密…更買不起房

川普推「金卡」簽證 紐約、洛杉磯、邁阿密…更買不起房