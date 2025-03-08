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「解放加薩」蘇格蘭川普渡假村 遭親加薩團體噴漆破壞

編譯盧思綸／即時報導
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川普於蘇格蘭的高球場遭破壞，示威者用紅漆在牆上留下辱罵字句。（路透）
川普於蘇格蘭的高球場遭破壞，示威者用紅漆在牆上留下辱罵字句。（路透）

美國總統川普位於蘇格蘭坦柏利（Turnberry）的高爾夫球渡假村遭倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）塗鴉破壞，示威者用紅漆在球場牆壁寫下「解放加薩」和「解放巴勒斯坦」等標語，並且辱罵川普。同日另有男子持巴勒斯坦旗幟爬上倫敦大笨鐘，當地入夜後他仍拒絕下來。

路透報導，川普1月無預警拋出接管加薩進行開發的想法，激怒阿拉伯世界。

根據蘇格蘭當地媒體8日報導，示威者還用白漆在球場草坪寫下「加薩是非賣品」的語句，並且挖洞破壞球道。

事後，「巴勒斯坦行動」在社群發文證實犯案表示，這是針對「美國政府宣稱要對加薩進行種族清洗的直接回應」。

「巴勒斯坦行動」還說：「當川普試圖把加薩視為自身財產對待，他應該知道，他自己的財產也在觸手可及之處。」

英國廣播公司（BBC）報導，與此同時，英國一名男子8日上午進入國會大廈，走上台階後迅速爬上欄杆，並持巴勒斯坦旗幟、赤腳爬上倫敦著名歷史地標伊莉莎白塔的主鐘「大笨鐘」，且將巴勒斯坦傳統頭巾包在裝飾石雕上，稱為抗議「警察鎮壓和國家暴力」。

談判人員上午10時登上消防車雲梯，並以大聲公和這名男子交談，但社群媒體上的影片顯示他說：「我會按照自己的意願下去。」

直到當晚9時，男子都未表達下來的意願，幾乎一整天時間待在離地好幾公尺的高空，有影片顯示他的腳似乎正在流血，石牆上可見斑斑血跡。

在IG流傳的一段影片中，可聽見男子威脅當地執法若靠近，將爬得更高。

英國警方已封鎖包括西敏橋（Westminster Bridge）在內的周邊地區，英國國會大廈（Houses of Parliament）也取消觀光導覽活動。

川普於蘇格蘭的高球場遭挺巴勒斯坦組織破壞，示威者在草坪寫下「加薩是非賣品」。（路...
川普於蘇格蘭的高球場遭挺巴勒斯坦組織破壞，示威者在草坪寫下「加薩是非賣品」。（路透）

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