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不滿川普政策 「漢彌爾頓」取消甘迺迪中心演出

編譯尤寶琪／綜合報導
百老匯熱門音樂劇「漢彌爾頓」取消2026年在甘迺迪表演藝術中心的演出計畫，理由是川普總統全面改組該藝術機構領導層，帶進黨派成見。(美聯社)
百老匯熱門音樂劇「漢彌爾頓」取消2026年在甘迺迪表演藝術中心的演出計畫，理由是川普總統全面改組該藝術機構領導層，帶進黨派成見。(美聯社)

百老匯熱門音樂劇「漢彌爾頓」(Hamilton)決定取消2026年在甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)的演出計畫，理由是川普總統全面改組該藝術機構領導層。

製作人賽勒(Jeffrey Seller)5日在一份聲明中表示：「我們的節目無法昧著良心，參與並成為這種強加在甘迺迪中心之新文化的一份子。」

美國作曲家林-曼努爾．米蘭達(Lin-Manuel Miranda)創作的這一部關於美國第一任財政部長亞歷山大．漢彌爾頓(Alexander Hamilton)的嘻哈風格傳記音樂劇，為他贏得了東尼獎(Tony Awards)、葛萊美以及愛德華甘迺迪美國歷史戲劇獎(Edward M. Kennedy Prize for Drama Inspired by American History)等，也讓米蘭達贏得了麥克阿瑟基金會(MacArthur Foundation)的「天才獎」(genius grant)。

「漢彌爾頓」在2018年川普第一任期內於甘迺迪中心演出，並於2022年拜登任內再次演出；該劇原定於2026年3月3日至4月26年於該中心再次演出，目前門票尚未開始發售。

「我們並不是反對他的政府，而是反對在他近期接管中心後所採取的黨派政策，」賽勒表示，「這些舉措為甘迺迪中心這個國家瑰寶，帶來了新的黨派成見」。

自從川普趕走了甘迺迪中心領導階層並接手董事長以來，該中心情況就一直處在動盪中；川普決定接手甘迺迪中心的決定，是出自他反對「覺醒」(woke)文化的一部分。

演員伊莎蕾(Issa Rae)、歌手音樂家瑞安農吉登斯(Rhiannon Giddens)、小說家路易絲潘妮(Louise Penny)以及搖滾樂團Low Cut Connie等人，也都取消了原定於甘迺迪中心舉行的活動；創作歌手維多利亞克拉克(Victoria Clark)則是照原定計畫在2月15日演出，但在舞台上穿了一件印有「ANTI TRUMP AF」(極度反川普)字樣的T恤。

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