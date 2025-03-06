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華郵：社會安全局代理局長稱馬斯克團隊可能出錯

記者顏伶如／即時報導
杜迪克說，馬斯克（圖）領導的團隊都是政府體系的門外漢(outsiders)，完全不懂社會安全局各項計畫的詳細內容。（路透）
杜迪克說，馬斯克（圖）領導的團隊都是政府體系的門外漢(outsiders)，完全不懂社會安全局各項計畫的詳細內容。（路透）

華盛頓郵報6日報導，消息人士透露，社會安全局(Social Security Administration，SSA)代理局長杜迪克(Leland Dudek)4日在內部會議上坦承，科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(DOGE)正在掌控社會安全局決策，除了裁撤數以千計人員還大砍經費，「從沒在政府裡見過如此運作手段」。他表示，馬斯克團隊都是不了解政府業務的門外漢，可能出錯，但社會安全局決策如今是由政府效率部主導。

根據華盛頓郵報取得會議紀錄，杜迪克4日與社會安全局資深主管及大約50名法律援助律師、身心障礙倡議人士開會時說，馬斯克領導的團隊都是政府體系的門外漢(outsiders)，完全不懂社會安全局各項計畫的詳細內容。

杜迪克在會議中說：「政府效率部人員一邊做一邊學，終將出錯，不過我們必須讓他們查看社會安全局的運作。」他指出：「我雖然憑藉經驗豐富的職業文官彙報執行工作，但我接到的決策命令卻不曾與我商量，我還是必須落實這些政策。」

社會安全局負責全國7300萬退休族與身心障礙人士的社安金發放。川普總統任命的社會安全局局長人事案通過之前，杜迪克擔任代理局長。杜迪克出任代理局長12天以來，社會安全局出現大量裁員。

報導指出，川普與馬斯克將如何處理社安金計畫，情勢仍未明朗。川普在競選期間多次承諾上台之後不砍社安金，但十多名政府效率部工程師已經可以進入多個能夠查看納稅人訊息的資料庫，打擊社安金詐騙的行動則與川普政府降低開銷的目標相符。

川普4日晚間在國會發表演說時表示，目前正在調查退休族社安金計畫績效不彰與詐騙弊端，馬斯克上周接受播客節目(podcast)訪問中也稱社安金是「史上規模最大的龐氏騙局(Ponzi scheme)」。

自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)社安金與身心障礙計畫部主任羅米格(Kathleen Romig)指出，政府效率部聲稱找到政府制度的大量弊端，但退休族社安金計畫其實弊案很少。

社安金 馬斯克 川普

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