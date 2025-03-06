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蘋果共同創辦人批馬斯克霸凌公務員 「巨槌裁員」恐錯殺無辜

編譯陳律安／綜合外電
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蘋果共同創辦人沃茲尼克猛批馬斯克是在霸凌公務員。（歐新社）
蘋果共同創辦人沃茲尼克猛批馬斯克是在霸凌公務員。（歐新社）

蘋果共同創辦人沃茲尼克抨擊，億萬富豪馬斯克執掌的政府效率部（DOGE）大舉裁撤公職人員的「巨槌」（sledgehammer）手段太過粗暴，可能錯殺無辜，是在「霸凌」公務員。

CNBC報導，沃茲尼克受訪時說，「我確實認為應該找出政府效率低落之處，但應該是設立一個龐大部門逐一分析」，「只有大舉裁員…不利運作」，「重點在於找出有效與無效之處，再進行調整」。

他表示，處理政府內的行政負擔和繁文縟節，可能是件好事，但這個過程應該以「更加外科手術式」的方式進行，「要用手術刀，而不是巨槌」。

他也抨擊馬斯克透過政府效率部大規模裁員，是在「霸凌」公務員，「我不知道馬斯克在想啥」，「有時當你在這些大公司變得極其富有並站上頂峰，會被這種成功沖昏頭，你會覺得自己是世上最了不起、最聰明的人，然後開始決定別人該做什麼」。

擁有烏克蘭血統的沃茲尼克也說，美國總統川普和馬斯克對待烏克蘭的態度惡劣，指控兩人都是霸凌者，「霸凌是最恰當的形容方式，你還在唸書時，霸凌就是強迫弱小照自己的方式做」。

他也說，他認為自己的帳號被馬斯克旗下的社群平台X凍結，但他並未違反X的任何規範，他已採取所有解凍帳號的所有步驟，依舊無法成功解除他聲稱過去兩、三個月來的封鎖，「原因可能是我和馬斯克不合」。

沃茲尼克也擁有好幾輛特斯拉，但他並非總是喜歡特斯拉介面的更動，「每次他們調整車輛的功能，情況就愈來愈糟，現在是災難般的使用者介面」。 「我出身蘋果，民眾與科技互動的使用者介面對我來說最重要，特斯拉在這方面敬陪末座」。

他也不喜歡特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）或自動輔助駕駛（Autopilot）功能，因為他對這些系統的安全性有顧慮。

馬斯克 特斯拉 烏克蘭

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