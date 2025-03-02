我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

密蘇里參議員提案 舉報無證客有1000元獎金

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密蘇里州參議員提案稱，凡向該州舉報並導致非法移民被捕的人，可獲1000元獎勵。圖為收容中心裡的無證移民。(美聯社)
密蘇里州參議員提案稱，凡向該州舉報並導致非法移民被捕的人，可獲1000元獎勵。圖為收容中心裡的無證移民。(美聯社)

密蘇里州參議會收到提案，提議凡向該州舉報並導致非法移民被捕的人，可獲1000元獎勵。這個提案把任何非法進入美國並在密蘇里州居留的人，定為該州重罪。

法案仍在委員會審議，也可能永遠不會成為法律；但反對者表示，這已經散播恐懼，並改變合法居民和非法移民的生活。

在美國出生的居民查瓦里亞(Ashley Chavarria)告訴美國有線電視新聞網(CNN)：「這真的很可怕。」她的父母於上世紀80年代從墨西哥非法越境，此後一直留在美國。她說，自從川普總統就職和大規模遣返無證客行動開始以來，密蘇里州首府傑佛遜地區已有許多拉丁裔(其中部分非法)都不敢去上英語課，甚至不敢接孩子放學。她說，新法案可能會讓事情變得更糟，「會給人們帶來更多恐懼，讓人們互相對抗」。

提出該案的新任州參議員格雷戈里(David Gregory)接受CNN採訪時，反駁有關他的計畫的錯誤信息。

「這並不是(獵人頭)賞金。實際上是一個通過熱線的獎勵系統。如果無證移民進入並留在密蘇里州，該法案規定「非法外國人侵入」是重罪。法案的文本談到建立免費電話線、電子郵箱和線上平台，民眾可以匿名舉報可疑者。如果一個非法移民「因向資訊系統舉報而被逮捕和監禁，舉報人將有資格獲得1000元獎勵」。

格雷戈里堅稱，激勵是一種獎勵(reward)—類似於地方和國家執法機構尋求犯罪資訊所提供的獎勵—而不是「賞金」(bounty)。

《韋氏字典》將「賞金」定義為「獎勵、獎金或補貼，特別是由政府提供或給予的，例如「為捕獲或協助捕獲亡命之徒而支付的費用」。

在該法案中，觸犯「非法外國人侵入」重罪的刑期是終身監禁且不得假釋；不過法案也提到，如果被捕者在24小時內被驅逐出境，則可以將其交由聯邦政府監管。

非法移民 密蘇里州 墨西哥

上一則

財長貝森特：墨西哥將跟進美國 對中國收相同關稅

下一則

國土安全部要求提供「無證移民報稅地址」IRS暫拒絕

延伸閱讀

加州擬禁餐廳訂位黃牛 轉售預訂最高罰千元

加州擬禁餐廳訂位黃牛 轉售預訂最高罰千元
華商謹防稅務詐騙 報稅新規重點解析

華商謹防稅務詐騙 報稅新規重點解析
川澤衝突 挺烏派參議員葛理漢：澤倫斯基該辭職

川澤衝突 挺烏派參議員葛理漢：澤倫斯基該辭職
美議員提案在台設預先通關 促進美台旅遊和合作夥伴關係

美議員提案在台設預先通關 促進美台旅遊和合作夥伴關係

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞