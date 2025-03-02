密蘇里參議員提案 舉報無證客有1000元獎金

密蘇里州參議員提案稱，凡向該州舉報並導致非法移民被捕的人，可獲1000元獎勵。圖為收容中心裡的無證移民。(美聯社)

密蘇里州 參議會收到提案，提議凡向該州舉報並導致非法移民 被捕的人，可獲1000元獎勵。這個提案把任何非法進入美國並在密蘇里州居留的人，定為該州重罪。

法案仍在委員會審議，也可能永遠不會成為法律；但反對者表示，這已經散播恐懼，並改變合法居民和非法移民的生活。

在美國出生的居民查瓦里亞(Ashley Chavarria)告訴美國有線電視新聞網(CNN)：「這真的很可怕。」她的父母於上世紀80年代從墨西哥 非法越境，此後一直留在美國。她說，自從川普總統就職和大規模遣返無證客行動開始以來，密蘇里州首府傑佛遜地區已有許多拉丁裔(其中部分非法)都不敢去上英語課，甚至不敢接孩子放學。她說，新法案可能會讓事情變得更糟，「會給人們帶來更多恐懼，讓人們互相對抗」。

提出該案的新任州參議員格雷戈里(David Gregory)接受CNN採訪時，反駁有關他的計畫的錯誤信息。

「這並不是(獵人頭)賞金。實際上是一個通過熱線的獎勵系統。如果無證移民進入並留在密蘇里州，該法案規定「非法外國人侵入」是重罪。法案的文本談到建立免費電話線、電子郵箱和線上平台，民眾可以匿名舉報可疑者。如果一個非法移民「因向資訊系統舉報而被逮捕和監禁，舉報人將有資格獲得1000元獎勵」。

格雷戈里堅稱，激勵是一種獎勵(reward)—類似於地方和國家執法機構尋求犯罪資訊所提供的獎勵—而不是「賞金」(bounty)。

《韋氏字典》將「賞金」定義為「獎勵、獎金或補貼，特別是由政府提供或給予的，例如「為捕獲或協助捕獲亡命之徒而支付的費用」。

在該法案中，觸犯「非法外國人侵入」重罪的刑期是終身監禁且不得假釋；不過法案也提到，如果被捕者在24小時內被驅逐出境，則可以將其交由聯邦政府監管。