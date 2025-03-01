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「ICE來了」 多地社區志工用擴音器、警報器警告無證客

記者胡玉立／綜合報導
帶著擴音器的洛杉磯社區聯盟成員，向聯邦執法人員解釋，他們只是保護社區居民。(美聯社)
帶著擴音器的洛杉磯社區聯盟成員，向聯邦執法人員解釋，他們只是保護社區居民。(美聯社)

移民與海關執法局(ICE)在全國追捕無證客，試圖履行川普總統大規模驅逐非法移民承諾之際，洛杉磯在內的許多城市也有移民權益倡議團體，自發組成社區聯盟，在每天黎明到來前的寂靜時分，於社區巷弄間巡邏觀察可疑現象；他們搶在ICE逮捕行動前，使用擴音器和警報器，警告包括無證客在內的所有人：「他們來了！」

這樣的「反ICE行動」已成為ICE的眼中釘、肉中刺。前ICE執法和遣返部門負責人法布里卡托雷(John Fabbricatore)向美聯社表示，反ICE行動已產生巨大影響；「這對ICE探員來說很危險，他們試圖在不驚動鄰居的情況下，祕密進行現場逮捕行動，這些人卻拿著擴音器出現，還大吼大叫。」

法布里卡托雷指責倡議者遊走在法律邊緣，妨礙聯邦執法，卻又避免受到刑事起訴。

但倡議者表示，他們是在行使言論自由，提醒大家擁有的權利；ICE探員不能在沒有司法授權情況下，強行進入民宅。他們只是透過完善的「了解自身權利」活動，敦促人們留在屋裡，不要開門。

日前丹佛一場ICE逮捕行動，遭激進人士出言侮辱探員並用擴音器向居民發出警報，導致逮捕人數少於預期後，川普的邊境事務主管霍曼(Tom Homan)憤怒堅稱該行動消息被洩漏。

ICE已停止公布每日逮捕無證客數據。但霍曼上周表示，該機構逮捕了約2萬1000人，平均每天有600多人被拘留，約是拜登政府截至去年9月30日的12個月期間的兩倍。

在洛杉磯，有60多個團體合組社區自衛聯盟(Community Self-Defense Coalition)每日巡邏。其中，致力於移民社區活動的「社區聯盟」(Union del Barrio)洛杉磯分會創始人戈切斯(Ron Gochez)27日向美聯社表示，「我們不使用暴力，也沒有違反任何法律。我們會盡一切合法努力來保衛社區。」戈切斯平日在高中擔任歷史老師；他在清晨完成大約兩小時巡邏，報告一切平安後，就去上班了。

帶著擴音器的洛杉磯社區聯盟成員在社區巡邏，一旦發現聯邦執法人員，便大聲警告居民「...
帶著擴音器的洛杉磯社區聯盟成員在社區巡邏，一旦發現聯邦執法人員，便大聲警告居民「他們來了」。(美聯社)

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