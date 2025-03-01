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佛州新法重罰無證客 刑期1年變5年 犯一級謀殺就判死

記者胡玉立／綜合報導
佛州針對非法移民立法，如果非法移民犯罪的話，罪加一等。圖為執法人員在佛州逮捕非法移民。(美聯社) FILE - Law enforcement officers detain migrants in the area in Coral Gables, Fla., Jan. 28, 2025. (Pedro Portal/Miami Herald via AP File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-02-18，數位典藏序號：20250219050652702】
佛州針對非法移民立法，如果非法移民犯罪的話，罪加一等。圖為執法人員在佛州逮捕非法移民。(美聯社) FILE - Law enforcement officers detain migrants in the area in Coral Gables, Fla., Jan. 28, 2025. (Pedro Portal/Miami Herald via AP File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-02-18，數位典藏序號：20250219050652702】

在川普總統嚴厲打擊非法移民之際，佛羅里達州制定了新法，對無證客實施加重刑罰。佛州法律規定，一般人犯下竊盜輕罪的刑罰是入獄一年和罰款1000元，無證客則將面臨五年牢刑和5000元罰款的重罪懲罰；無證客若犯下一級謀殺，在佛州將自動被判處死刑。

佛州共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，該州全面施行的移民法「讓佛州更安全」，也將成為別州的榜樣。佛州共和黨籍眾議員麥克盧爾(Lawrence McClure)則說：「不要非法來佛州，這是開宗明義的前提。」

佛州對無證客加重刑事懲罰，的確已有其他州考慮跟進。不過，如此威懾行徑是否符合憲法，受到民權倡議者和法律專家質疑和警告。

俄亥俄州立大學專門研究移民和刑法的法學教授赫南德斯(César Cuauhtémoc García Hernández)表示，「美國憲法保障人人平等」，這些法律無疑形成「正面衝突」。佛州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)立法主任兼高級政策顧問格羅斯(Kara Gross)則說：「歷來先例明確指出，強制判處死刑的法律違憲。」

德桑提斯去年即已簽署法律，針對曾遭聯邦法律驅逐出境又再非法入境的無證客，若犯下州重罪，刑罰加重一級。如今，佛州最新法律規定，類似加重刑罰將對所有無證客適用，無論其是否曾再次非法入境皆然；此外，輕罪也將加重處罰。

美聯社使用法案追蹤軟體Plural分析顯示，可能效法佛州針對無證客加重刑罰的其他州包括：阿拉巴馬州、愛達荷州、印第安納州、明尼蘇達州、南卡羅來納州和德州等多個州，這些州目前都在審議立法，可能允許對非法移民在美國犯下的某些州罪行，加重處罰。

佛州針對非法移民立法，如果非法移民犯罪的話，罪加一等。圖為執法人員在佛州逮捕非法...
佛州針對非法移民立法，如果非法移民犯罪的話，罪加一等。圖為執法人員在佛州逮捕非法移民。(美聯社) Law enforcement officers process migrants in Coral Gables, Fla., Tuesday, Jan. 28, 2025. (Pedro Portal/Miami Herald via AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-01-29，數位典藏序號：20250129112221387】

佛州 無證客 非法移民

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