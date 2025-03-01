CNN：川普裁員成「良機」 中俄趁機招募被解雇國安雇員

情報顯示，俄羅斯與中國等正對準遭解雇的聯邦國安人員，加大招募力道。圖為抗議者在聯邦機構外舉牌反對裁撤。(歐新社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，情報顯示，川普 政府對聯邦機構大規模裁員 ，已成外國對手「最佳招聘良機」；包括俄羅斯和中國在內的外國對手最近都指示其情報部門加大招募力道，從事國安工作但被解雇或很快就要被開除的美國聯邦雇員，最受青睞。

CNN報導，美國海軍犯罪調查局(Naval Criminal Investigation Service)文件指出，情報界「高度確信」外國對手正試圖利用川普政府大規模裁員計畫，招募聯邦雇員。至少有兩國已建立招聘網站，並在領英(LinkedIn)等社媒積極物色有意「找工作」的聯邦雇員；外國情報人員也被指示在領英、TikTok、RedNote和Reddit等，尋找潛在招聘對象。

熟悉近期狀況評估的消息人士指稱，這些外國對手認為聯邦雇員「正處於最脆弱狀態」，許多人因失業而痛苦；「不難想見，這些擁有豐富機構知識卻遭拋棄的聯邦人員，對情報機構來說，極具吸引力」。

CNN報導，中央情報局 官員最近幾周一直悄悄討論這種風險和如何降低風險。但國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)25日接受福斯新聞訪問時，似乎不認為這是川普激進削減成本可能帶來潛在風險的一種警告，反而認為這些討論顯示，不忠誠的政府雇員構成「威脅」，涉事者應受懲罰。

曾在國家安全委員會擔任反情報部門主管的特里普利特(Holden Triplett)向CNN表示，歷史顯示，覺得自己受雇主虐待的員工更可能洩露敏感信息，「我們可能在無意間創造了完美招募環境」。

另一位前情報官員感嘆：「這可不是真人實境秀，這是有後果的。」前情報官員指出，中央情報局其實也一直採取類似策略，積極招募心懷不滿的敵對國家政府雇員。