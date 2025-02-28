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科技巨擘疾呼川普調整晶片出口管制 以免盟友投奔中國

編譯季晶晶／即時報導
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美國科技巨擘正敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，擔心這會將美國的盟友推向競爭對手中國的懷抱。(路透)
美國科技巨擘正敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，擔心這會將美國的盟友推向競爭對手中國的懷抱。(路透)

包括微軟和亞馬遜在內、總市值超過8兆美元的美國科技巨擘，正敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，擔心這會將美國的盟友推向競爭對手中國的懷抱。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）和亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）周四相繼表示，川普團隊應重新考慮拜登時代向以色列、沙烏地阿拉伯和阿聯酋等國家出口AI晶片的限制。輝達執行長黃仁勳也發出類似呼籲。

在多家科技公司急於表達對川普及其經濟政策的支持之際，過去24小時的呼聲表明，這些公司也有一些重大要求。

拜登政府發布的所謂AI擴散規則將幾個國家置於三級分類的第二級，資料中心用來訓練AI模型的晶片被限制出口至這些國家。微軟的史密斯說，這項政策限制了向「具戰略重要性的市場」出口AI晶片，還有可能促使這些國家轉向中國購買先進半導體。

他周四在公司部落格撰文說：「如果不變，拜登的規則將使中國在逐步推廣自己的AI技術方面獲得戰略優勢，這與十年前中國在5G通信領域迅速崛起如出一轍。」

亞馬遜的賈西數小時後接受彭博電視採訪時也說：「我不知道本屆政府有何看法，但我想說，我們也擔心對一些是美國天然盟友的國家造成限制。」他表示，這些國家需要更多晶片，「如果我們不提供，基本上就會把這些業務和關係拱手讓給能提供晶片的其他國家。我認為與他們成為合作夥伴會更好。」

川普團隊正在制定更嚴格的晶片限制措施，並向主要盟國施壓，要求升級對中國晶片業的限制，這表明白宮熱中擴大拜登時代限制北京府技術實力的行動。

這項規定將對從東南亞到中東各地資料中心的發展都產生影響，受到輝達等科技巨擘的質疑。輝達執行長黃仁勳對川普政府會選擇更寬鬆的監管表示樂觀。

輝達擔心出口限制會損害其在華業務。財務長柯蕾絲周三在與分析師的電話會議上說：「中國資料中心的銷售仍遠低於出口管制開始前的水準。如果監管不發生變化，我們認為對中國的出貨量將大致保持現狀。」

根據黃仁勳，輝達的中國營收只有限制實施前的一半。黃仁勳後來拉受CNBC採訪時說，他獲准向中國出口的晶片，性能比其最好產品低60倍，而華為和其他公司正在取得進展，「很難說出口管制是否有效」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

晶片 輝達 川普

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