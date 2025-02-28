馬斯克揮大錘改革 白宮措手不及 共和黨議員指激起民怨

馬斯克領導的政府效率部用大錘猛砸的方法大舉解雇聯邦政府員工，引發各聯邦機構反彈。(路透)

領導政府效率部(DOGE)的馬斯克 上周要求政府雇員交出工作報告，否則視為辭職，引發各聯邦機構反彈，三位政府官員表示，川普 高層助理難以控制此事在白宮 和政府各部門引發的各種爭執。另一方面，一些共和黨參議員26日與白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)會面，抱怨馬斯克的做法不透明、影響選民。

路透報導，三位官員稱馬斯克的舉動「讓白宮再次措手不及」。其中兩位消息人士稱，川普剛上任頭幾周，威爾斯就曾把馬斯克拉到一邊，請他告知他的計畫，而不是讓她的團隊事到臨頭才應對。

馬斯克顯然並不受控，知情人士表示川普和威爾斯並未簽署上周末要求彙報工作內容的電郵。馬斯克在26日的內閣會議上表示他曾問過川普，其團隊是否可以「發電郵問大家上周完成了什麼？總統同意了，所以我就這麼做了。」其中一位官員表示，雖然川普沒有簽署這封電郵，但他「喜歡讓馬斯克做自己」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)稱路透消息來源有誤，「白宮並未措手不及」，且川普批准馬斯克的電郵想法，政府效率部和人事管理局(OPM)皆有通知白宮。她反稱媒體應把挑撥川普和馬斯克的時間花在揭露聯邦政府的浪費、詐欺和濫權行為上。

國會山莊報(The Hill)報導，一些共和黨參議員26日會見威爾斯時表示他們聽到選民抱怨，擔心聯邦撥款可能會被凍結或失去工作。緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)表示DOGE每天發布的消息「驚奇連連」，好的作法應是讓部長仔細審查各自部門，然後做出決策，確定應削減哪些項目和人員，再提交國會批准，有條不紊的方法比馬斯克的「大錘」猛砸的激烈方法更好。北卡州參議員提里斯(Thom Tillis)則說馬斯克和DOGE應擔任內閣的顧問就好，而非親自主導重大決策。

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