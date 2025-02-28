華郵右轉？貝佐斯設限評論觀點 發行人：和支持政黨無關

華盛頓郵報老闆貝佐斯26日宣布，華郵評論版會有重大改變，將倡導「個人自由和自由市場」，不發表與這些主題相反的觀點；外界解讀華郵正進一步向右轉。(美聯社)

華盛頓郵報老闆貝佐斯 26日宣布，華郵 評論版會有重大改變，將倡導「個人自由和自由市場」，不發表與這些主題相反的觀點。

這是貝佐斯對旗下媒體言論走向的最新干預行動。他在社群媒體平台寫道：「我們將每天撰文，以支持並捍衛兩大支柱：個人自由和自由市場。當然，我們也將涵蓋其他主題，但反對這兩大支柱的評論將留給其他人發表。」

現任評論版主編希普利將離職。紐約時報報導，華郵評論版的新方向似乎是向右轉，和過去數十年來刊登各種觀點的作風截然不同。

華盛頓郵報老闆貝佐斯26日宣布，華郵評論版會有重大改變，將倡導「個人自由和自由市場」，不發表與這些主題相反的觀點；外界解讀華郵正進一步向右轉。(美聯社)

自川普 再次當選總統以來，全球第三大富豪貝佐斯及其他美國科技大亨與川普的關係日益密切。貝佐斯決定對華郵評論版刊文觀點設限，嚴重偏離華郵數十年來的方針。

華郵發行人路易斯在一則備忘錄表示，評論版的改變「和支持任何政黨無關」，並將宣布希普利的繼任人選。他寫道：「這是為了表明我們作為一間報紙的立場。這麼做對於身為全美及所有美國人的首要新聞刊物至關重要。」

華郵總編輯莫瑞在備忘錄中告訴員工，這些改變只會影響評論版，不會改變新聞編輯室的使命，「無所畏懼且不偏不倚地追求引人入勝、具影響力的新聞報導」。

這是過去一年華郵一系列顛覆性舉措的最新事件。去年10月，貝佐斯終止華郵為總統候選人背書傳統，多名評論版工作人員譴責這項決策，數以萬計訂戶取消訂閱。

今年1月，曾獲普立茲獎的華郵政治漫畫家特爾內斯辭職抗議，不滿自己一幅描繪貝佐斯對總統當選人川普卑躬屈膝的漫畫被退稿。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：