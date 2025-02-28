馬斯克籲退休航管員返崗 喊讓星鏈接手航管系統惹議

美國逾九成機場塔台人手不足，主管政府效率部(DOGE)的馬斯克(Elon Musk)呼籲退休航管員考慮重返工作崗位。圖為羅納德．雷根華盛頓國際機場。(美聯社)

因應全國缺乏航管員的窘況，政府效率部(DOGE)主管馬斯克 (Elon Musk)呼籲退休 航管員考慮重返工作崗位；另外，馬斯克抨擊聯邦航空管理局(FAA)的航空管制系統更新失敗，應讓他的衛星網路「星鏈」(Starlink)接手威瑞森電信(Verizon Communications)的合約，引發利益衝突爭議。

馬斯克25日在「X平台」發文表示，機場「缺乏一流的航管員」，喊話「若你已退休但願意重返工作崗位，請考慮」。

航管員人力長期不足，而近期連串飛安意外讓FAA面臨更嚴格的審視。

哥倫比亞廣播公司新聞分析FAA數據指出，逾九成機場塔台人員不足，且不符合FAA、航管員工會等工作規章。

全國航空交通管制員協會（NATCA）表示，美國機場約有1萬800名航管員，比「國家空域系統部署全部人員所需人數少約3600人」。

另據有線電視新聞網(CNN)報導，馬斯克27日再批威瑞森更新FAA航管系統的努力失敗，應由他的太空 探索科技公司(SpaceX)旗下單位低軌道衛星網路「星鏈」公司接手。

馬斯克在X平台寫道，「威瑞森的航管通訊系統迅速崩潰，FAA評估凸顯數月以來的災難性故障，讓航空旅客處於飛安險境，事態極其嚴重。」

CNN報導，尚不清楚馬斯克指的是哪種FAA風險評估；而威瑞森與FAA簽訂24億元的FAA企業網路服務計畫(FENS)契約，負責升級FAA通訊系統。

FAA對於馬斯克的聲明表示，「FENS計畫尚未做出任何決定」。

FAA近日證實，正在測試三個星鏈的衛星網路終端機；馬斯克表示，這些終端機免費讓FAA測試，且「在緊急的基礎上完成，恢復航管連接」。

威瑞森則表示，另一家公司正在營運FAA當前系統，而威瑞森則為FAA建構下一代安全可靠的現代化航管系統。

星鏈可能承攬FAA合約凸顯利益衝突，美聯社引述政府員工、包商說法報導，星鏈的衛星網路終端機已裝在FAA國家空域管理系統的資訊科技網路之中，為接管威瑞森的20億元合約鋪路。

馬斯克表示，航管員使用的網路過時，亟需加速現代化；他24日在X平台寫道，「威瑞森的系統不管用，讓航空旅客面臨嚴峻風險」。

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