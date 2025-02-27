聯邦法院命令川普政府恢復USAID外援 遭最高法院推翻

位於華府的最高法院。(路透)

川普 政府1月底宣布廢除美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)並凍結外援而挨告，華府 聯邦區域法院法官阿里(Amir Ali)下令被凍結的20億援外款項必須在26日晚間11時59分之前恢復，但命令遭到最高法院推翻。

華盛頓郵報報導，阿里25日下令，川普政府必須在26日11時59分之前恢復凍結外援付款，川普政府則向華府聯邦上訴法院提出上訴，理由是恢復付款需要數周時間才能完成。距離阿里命令的期限只剩倒數3小時，聯邦巡迴上訴法院由3名法官組成的合議庭駁回川普政府上訴。

司法部代理訟務次長(Solicitor General)哈里斯(Sarah Harris)代表川普政府請求最高法院擋下阿里裁決，26日晚間獲准。

首席大法官羅伯茲 (John G. Roberts Jr.)26日晚間發布簡短行政裁示，為阿里下達的期限喊停。羅伯茲下令國際開發總署在28日中午之前對川普政府行動提出異議。

至於川普政府挨告全案何去何從，有待大法官進一步審議。

報導指出，川普政府官員26日晚間發布電郵指出，國務院及國際開發總署都已完成外援計畫檢討，發現共計44億元的5800項援助並不符合「美國優先」(America First)政策，應予刪除。

這起訴訟是川普總統上台後推動政府大幅改革面臨之際，第二度訴請最高法院推翻下級法院判決。

司法部特別檢察官辦公室(Office of Special Counsel)主任戴林吉(Hampton Dellinger)遭川普革職之後提告，華府聯邦區域法院對革職通知下達臨時禁止令，川普政府訴諸聯邦上訴法院，但遭合議庭以並無管轄權為由駁回。川普政府向最高法院提出緊急動議要求介入，最高法院21日裁示川普無權開除戴林吉。