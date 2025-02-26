總統隨行記者名單 白宮宣布：自行決定 不再由記協作主

白宮發言人李維特25日在白宮記者會上，高調展示「勝利」字樣，對法官裁定「美聯社」抗告暫時無效，表示勝利。(路透)

白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)25日宣布，能夠採訪到川普 總統的白宮記者團成員，今後不再由非營利獨立組織「白宮記者協會」(White House Correspondents' Association，WHCA)作主，而將由白宮自行決定。

李維特說，白宮記者團成員名單、搭乘空軍一號(Air Force One)總統專機隨行採訪名單、在空間有限的橢圓形辦公室等地點採訪川普的媒體名單，未來都將由白宮媒體團隊決定，而不是「白宮記者協會」。

她說，歷史悠久的傳統媒體仍會留在記者團成員當中，「但新的聲音也將受到歡迎」。

李維特說，串流影音服務、廣播節目主持人與其他新聞媒體都將加入白宮記者團。

白宮記者團的永久成員通常包括美聯社、路透、彭博新聞(Bloomberg News)等通訊社，還有來自美國五家電視網的攝影小組，以及廣播電台記者，今日美國報(USA Today)等文字媒體則輪流參加。

日前遭排除於採訪名單之外的美聯社向聯邦法院提告，指控白宮侵犯言論自由，請求法官發布臨時禁止令，讓白宮立即恢復美聯設的記者團成員資格。美聯社拒絕在報導中遵循川普命令以「美國灣」(Gulf of America)名稱取代「墨西哥灣 」(Gulf of Mexico)，結果被白宮禁止採訪。

華府聯邦地區法院法官麥克法登(Trevor N. McFadden)24日裁定，美聯社無法證明被排除在採訪名單之外導致無法彌補的損害，因此駁回頒發臨時禁止令的請求。白宮李維特高調宣稱白宮獲勝。

他說，待兩造在3月開庭時提出更多說明，才會做出判決。目前白宮仍可禁止美聯社進白宮與空軍一號專機上的記者會採訪。

但麥克法登也呼籲川普政府重新考慮已經兩周之久的美聯社禁止採訪令，並說從既存的法律角度來看，白宮在這起訴訟當中並不占優勢。

麥克法登警告白宮，以繼續使用「墨西哥灣」名稱為由禁止美聯社採訪，在法律上很難站得住腳。他對川普政府委任律師賀達克(Brian Hudak)說：「顯然涉及歧視。」