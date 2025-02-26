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凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

隱匿病情？川普右手背出現不明瘀青 白宮：因每天握手

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統24日在白宮歡迎到訪的法國總統馬克宏。(美聯社)
川普總統24日在白宮歡迎到訪的法國總統馬克宏。(美聯社)

川普總統與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日會面時，兩人三度尷尬握手的照片在網路瘋傳，尤其川普右手背出現明顯的瘀青，更讓外界議論紛紛，陰謀論滿天飛，不過白宮方面解釋瘀青是因為每天長時間與他人握手造成。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，78歲的川普24日在白宮接見47歲的馬克宏，雙方會面出現三次握手，站在白宮外合影留念還緊緊擁抱長達12秒，川普右手背有一大塊清晰可見的瘀青。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)25日表示：「總統代表人民，他的承諾堅定不移，他每天都在證明這一點。」隨後透過聲明指出：「總統手上有瘀青，是因為他每天不停工作而且要和大家握手。」 

不過網友對於白宮這番說詞並不埋單，川普與馬克宏尷尬握手的照片在網路瘋傳，引發諸多揣測，有網友還藉機諷刺：「川普的手被弄傷，因為他未經同意把小手放在馬克宏膝蓋上」、「很高興蓋蒂圖像社(Getty Images)關心川普的健康狀況，因為周圍的醫師都說他是史上最健康的人」。

還有網友以英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)過世數日前的手背瘀青照片為例，質疑川普有「脫水」或「維生素缺乏症」等疾病，才會出現「靜脈注射瘀傷」；另外有人以多年前照片認為「川普身上經常有瘀傷」、「纏著繃帶、滿身瘀傷」。 

網路議論紛紛，連毫無根據的陰謀論也滿天飛，網友質疑白宮企圖「隱匿」川普病情並開始在社群平台X議論：「關於川普的健康狀況，我們還不知道什麼」、「這就是川普不願公開醫療紀錄的原因」等等。

去年12月川普接受NBC訪問時，曾宣布會公開個人完整的健康報告，不過至今尚未兌現，由於川普是宣誓就職時最年長美國總統，因此有人認為高齡的川普動輒容易受傷：「這就是為什麼川普去哪裡都會坐高爾夫球車，因為如果摔倒，他就變成一顆巨型的紫葡萄。」

川普被拍到疑似右手背瘀青。(路透)
川普被拍到疑似右手背瘀青。(路透)

川普 白宮 馬克宏

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