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馬斯克大砍聯邦經費與人事 共和黨國會議員回選區被噓爆

編譯潘勛／即時報導
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馬斯克主管的政府效率部引發基層民怨。（路透）
馬斯克主管的政府效率部引發基層民怨。（路透）

許多國會共和黨人本周末返回選區，都避免舉辦大型公開活動；部分回家鄉參加里民大會的議員們，則聽到滿耳的罵聲。對於川普總統和政府效率部(DOGE)主管馬斯克大幅削減聯邦政府經費和開除公務員，基層民眾反應激烈火爆，對這些施政缺乏透明感到失望。

以聯邦眾議員麥考米克(Rich McCormick)為例，據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，他到亞特蘭大市郊的羅斯威爾(Roswell)參加里民大會，遭到與會民眾黨場嘲笑，質問他削減聯邦人事經費等事件，似乎是無差別進行。

有人質問馬斯克的DOGE為什麼開除「國家核子安全局」(National Nuclear Security Administration)員工，該局負責監控美國核武；還有一直在對抗禽流感爆發的聯邦員工。聯邦疾病防治中心(CDC)也被裁員1000多人，其中許多工作地點就在亞特蘭大。

X平台一則影片顯示，一名男士質問麥考米克，「照理該保守的政黨，為什麼會採取如此激進、極端又草率的手段，來做這些事？」他的發言引起滿堂喝彩。

麥考米克回應說，「那些聯邦員工做的很多事情，用人工智慧(AI)檢查看起來像在騙人」，此話引發群眾的不滿。麥考米克再說，「我剛好是位醫生，對此頗有涉獵，好嗎？假如我國繼續任由政府規模擴張，會養不起的，各位的聯邦醫療保險、聯邦醫療救助、社會安全，都會發生缺口。我們必須有些取捨。」

一位女士則對麥考米克說，指定、撥發聯邦開支是國會的工作，「不是總統，你的所做所為是失職，不糾正那種現象，不捍衛我們」。麥柯米克回答說，很多問題「會在法院解決」，引發更多譏笑。另一名與會者大喊，「但我們已經被惹毛了！」

NBC News報導，這些里民大會發生的爭執，可以視為政治反彈的早期跡象，全國成千上萬聯邦公職人員被解雇，人民開始感受到衝擊，共和黨控制的國會大致向川普及馬斯克屈膝，共和黨民選官員遲早要面對。

馬斯克 共和黨 聯邦醫療保險

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