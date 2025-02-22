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川普命令重啟貿易調查 以關稅報復數位服務稅

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
總統川普。（美聯社）
總統川普。（美聯社）

總統川普21日命令他的貿易首長恢復調查，目的在向針對美國科技公司課徵數位服務稅的國家的進口商品加徵關稅

路透報導，一名白宮官員針對這項命令提供細節，稱川普指示他的政府考慮採取關稅等應對措施，「以對抗外國政府對美國企業施加的數位服務稅、罰金、做法與政策」。

這名官員說：「川普總統不會允許外國政府為了自身利益而挪用美國的稅收基礎。」

根據白宮概況說明，這份備忘錄指示美國貿易代表署重啟川普第一個總統任期內發起的數位服務稅調查，並調查任何使用數位稅「歧視美國企業」的國家。

針對Alphabet子公司谷歌（Google）、Meta旗下臉書（Facebook）、蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）等美國科技巨擘徵收的數位服務稅，長期以來一直是令歷屆美國政府困擾的貿易問題。

英國、法國、義大利、西班牙、土耳其、印度、奧地利與加拿大已在境內對這些公司與其他數位服務提供者課徵數位服務稅。

在川普第一個任期內，美國貿易代表署對上述其中幾個國家啟動「301條款」不公平貿易行為調查，裁定他們歧視美國公司，替針對特定進口商品加徵報復性關稅鋪路。

川普在簽署備忘錄前向媒體表示：「他們在其他國家的數位領域對我們做的行為很糟糕。」

他上週預告了這項行動，表示他將針對數位服務稅一事，對加拿大與法國的商品加徵關稅。當時公布的白宮概況說明提到，這兩個國家每年各自收取超過5億美元的數位服務稅收入，全球徵稅總額超過20億美元。

川普的備忘錄也指示他的政府審查歐洲聯盟（EU）或英國的任何政策是否「激勵美國企業開發或使用產品與技術，以削弱言論自由或助長審查」。

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