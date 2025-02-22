續反疫苗？小甘迺迪上任首周撤疫苗廣告、推遲專家會議

衛生部長小甘迺迪上任後，立即停止推動疫苗注射的宣傳影片，並無限期延遲疫苗接種會議。(路透)

聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)一直持反疫苗 觀點，上任不足一星期即採取兩項針對疫苗的爆炸性舉措，令主流醫護人員恐懼之餘，引發不少衛生專家擔憂更多行動會陸續出台。

小甘迺迪在上任的第一個星期內，即下令撤下接種疫苗的宣傳廣告，同時無限期推遲疫苗專家小組會議。

聯邦疾病防治中心 (CDC)鑑於今年流感 季情況格外嚴峻，但疫苗接種率持續下降，於是推出名為「從野蠻到溫和」(Wild to Mild)的接種疫苗宣傳活動，但小甘迺迪就任首天即要求衛生部人員，在查明兒童慢性病的主要原因時「一切隨缘不必強求」，包括修改疫苗接種建議，其後下令撤下接種宣傳廣告。

與此同時，CDC 「預防接種諮詢委員會」(ACIP) 原定下星期舉行的會議，小甘迺迪亦下令無限期推遲，是40多年來首次。會議原決定討論接種新冠、腦膜炎球菌病毒、流感、呼吸道融合病毒(RSV)、人類乳突病毒(HPV)及猴痘疫苗的建議。

小甘迺迪在出席國會參議院認證其衛生部長提名聽證會時，曾承諾不會改變現有的疫苗接種計畫，又說若有改變會提前通知國會，但現在的舉動，國會事前並不知情。

最令衛生專家擔憂的是小甘迺迪改變了敘事方式，將焦點集中在疫苗的風險，而非疫苗的預防性質。

田州納什維爾的范德比大學(Vanderbilt University)傳染病學者沙夫納(William Schaffner)表示，參與ACIP已有40 ，除了新冠疫情期間，從未推遲召開會議，而這次無限期延遲令人擔憂。

ACIP是公開詳細討論候選疫苗的安全性，並投票決定是否建議聯邦食品藥物管理局批准，推遲會議只會讓一些可預防的疾病造成嚴重風險。

流行病學及病毒學學者早就對小甘迺迪的反疫苗觀點發出警告，現在擔心有更多反疫苗的舉措出台。