司法部稱撤銷亞當斯指控是唯一選擇 法官：不立即裁決

在聯邦司法部宣布撤銷對紐約市長亞當斯貪腐罪名起訴後，亞當斯(左二)19日於紐約南區聯邦法院出庭，法官何戴爾(右)表示不會立即裁決，需更多時間審查相關材料。(路透)

在聯邦司法部 宣布撤銷對紐約市長亞當斯 (Eric Adams)貪腐罪名起訴後，亞當斯19日於紐約南區聯邦法院出庭；法官何戴爾(Dale E. Ho，音譯)表示不會立即裁決，需更多時間審查相關材料。司法部官員則強調，亞當斯已在宣誓下否認與政府達成任何「其他協議」，撤銷指控是法官的「唯一選擇」。

開庭前，一些抗議者聚集在法院門口，高喊「我們不需要MAGA(讓美國再次變得偉大)市長」、「不要ICE，不要亞當斯」。亞當斯步入法庭，神態輕鬆，微笑豎起大拇指，並與坐在前排的非洲裔教會領袖擁抱。

聽證會持續了約80分鐘。賀戴爾強調，「沒有人希望此案拖延，」但仍需時間審理。他向亞當斯確認是否同意撤銷指控，亞當斯答：「是的，法官閣下。」當法官進一步詢問是否理解案件可能重啟時，亞當斯回應：「我沒有犯罪，我並不擔心。」

紐約市長亞當斯(右二)19日步入聯邦法庭，神態輕鬆，微笑著豎起大拇指。 (記者范航瑜／攝影)

法官詢問司法部代理副部長博夫(Emil Bove)，是否應考慮三名前聯邦檢察官提交的意見書。博夫表示，因部分檢察官曾參與起訴總統川普 ，應駁回其意見。

但博夫表示，不反對前「水門事件」檢察官阿克曼(Nathaniel Akerman)的意見。阿克曼呼籲法官拒絕撤案，並深入調查亞當斯是否與政府「利益交換」，即在移民執法上配合川普政府，以換取撤銷指控。

紐約市長亞當斯(左四)19日步入聯邦法庭，神態輕鬆，微笑著豎起大拇指。 (記者范航瑜／攝影)

博夫表示，亞當斯已在宣誓下否認任何協議，因此此類指控應予駁回，並補充：「即使真有利益交換，也不影響撤案決定的合法性。」

三名川普政府律師在日前提出撤案請求，導致曼哈頓聯邦檢察官辭職，以示抗議。博夫稱，撤案決定基於川普政府關於「司法武器化」的行政命令及司法部長邦迪(Pam Bondi)的政策指導。至今，司法部已有七名檢察官請辭。

紐約南區聯邦法院19日開庭前，抗議者聚集法院門口，高喊「我們不需要MAGA市長」、「不要ICE，不要亞當斯」。(記者范航瑜／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)18日在曼哈頓召集政府高層，考慮是否行使免職權。數百名律師與前檢察官日前聯署公開信，聲援辭職的聯邦檢察官。霍楚表示，將待聽證會後決定後續行動。

聽證會前，邦迪的幕僚長米澤爾(Chad Mizelle)還在社群媒體上為撤案辯護，稱亞當斯案是歷史上眾多「嚴重誤判」(grave errors of judgement)之一，司法部的撤案只不過是「回歸正軌」。