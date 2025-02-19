不稱「美國灣」遭川普封殺採訪 美聯社：公然侵犯言論自由

川普上任後把「墨西哥灣」改名「美國灣」。(路透)

美國總統川普 18日表示，他將繼續限制美聯社記者進入白宮 ，直到這家新聞通訊社遵守他的命令，將墨西哥灣 改稱「美國灣」（Gulf of America）。

中央社引述法新社報導，川普在他的佛羅里達州莊園向媒體表示：「我們將繼續封殺他們，直到他們同意這是美國灣為止。」

白宮已禁止美聯社記者搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）及進入橢圓形辦公室（Oval Office），理由是美聯社忽視合法的更名行動。

川普18日說：「美聯社拒絕遵守法律。」他又說：「現在是稱為美國灣，再也不是墨西哥灣（Gulf of Mexico）。」

美聯社執行總編輯培斯（Julie Pace）稱川普政府的立場「公然侵犯」美聯社受保護的言論自由權，並對「仰賴美聯社閱覽無黨派新聞的數十億民眾造成極大傷害」。

美聯社上月在編採通知中指出，「墨西哥灣這個名字已沿用超過400年」，且川普的行政命令「僅在美國境內具有效力」。

川普利用媒體採訪權對付新聞媒體，凸顯這位共和黨人長期以來對傳統新聞機構的敵意，他指控傳統新聞機構對他存有偏見。

白宮記者協會（White House Correspondents' Association）稱美聯社遭排除在川普活動之外「令人無法接受」。

白宮記者協會主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）透過聲明表示：「政府企圖審查自由媒體，可能會對記者造成寒蟬效應，他們本應不畏懼也不偏袒地代表美國人民從事採訪工作。」