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為何系統中有150歲人瑞？社安局沿用60年的程式語言惹議

世界新聞網王若馨／即時報導
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

新聞周刊（Newsweek）18日報導，社會安全管理局（SSA）使用的系統近日成為輿論焦點，因為政府效率部的馬斯克（Elon Musk）批評社安局資料庫存在大筆過時資料，包括紀錄顯示150歲的人仍在符合領取政府福利之列。

馬斯克上周在白宮對記者說：「我們正在審查社安金系統，發現裡面有人竟然150歲了。你認識150歲的人嗎？我沒有。他們應該登上金氏世界紀錄。我猜，他們可能已經去世了吧，要不然他們現在應該舉世知名才是。」

社安局目前使用的是COBOL，這是一種超過60年歷史的程式語言，雖然大多數私營部門企業已因維護成本高昂及與現代系統不兼容而避免使用COBOL，但它仍廣泛存在政府和受規管的行業中。

「連線」（Wired）雜誌報導稱，社安局系統中會出現所謂的150歲老人，主要原因是遇到出生日期缺失或不完整的個案時，COBOL通常會預設以1875年5月20日代替，因為該日是國際標準度量衡「米制公約」(Metre Convention)的簽署日期。

「連線」雜誌說：「馬斯克的年輕工程師團隊可能不懂這種程式語言。」

「連線」雜誌並表示，自2015年9月以來，社安局已有政策規定在受益人到達115歲時停止發放福利。

不過，科技作家海爾斯（Michael Hiles）駁斥「1875年起點」的說法，並說：「天啊，現在社交媒體上人人都成了COBOL編程專家？」

他說：「我是一名COBOL程式設計師，1875年起點的論點是胡說八道。COBOL甚至沒有日期類型，它完全依賴於開發者最初的設計方式——這就是為什麼（2000年）遇到Y2K問題時，當時需要瘋狂重寫的原因。」

馬斯克 福利 白宮

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