誰能證實黃金儲備沒有被偷？馬斯克推文示意DOGE可能調查諾克斯堡

美國「政府效率部」負責整頓政府機構,包括美國國際開發署(USAID)、消費者金融保護局(CFPB)和教育部等,最新目標可能是存放大量黃金儲備且戒備森嚴的諾克斯堡(Fort Knox)。領導政府效率部的世界首富兼科技大亨馬斯克 17日示意,他將調查該地。

國會山莊報報導,馬斯克在麾下社群媒體 平台「X」發文寫道,「尋找在諾克斯堡的黃金…」,並且附上一張取自動畫「南方四賤客」、寫著「而它不見了」的梗圖,隨後回覆表示,「這個黃金是美國人民的財產,我真的希望還在那裡!」。

This gold is the property of the American people. I sure hope it’s still there!

馬斯克還分享猶他州 共和黨聯邦參議員麥克.李(Mike Lee)的一篇貼文。麥克.李在該篇貼文寫道,他曾遭拒絕進入位於肯塔基州的諾克斯堡。馬斯克表示,「誰能證實諾克斯堡的黃金沒被偷走?也許在那,也許不在。這些黃金為美國公眾所擁有!我們想知道是否還在那裡」。

Who is confirming that gold wasn’t stolen from Fort Knox?



Maybe it’s there, maybe it’s not.



That gold is owned by the American public! We want to know if it’s still there. https://t.co/aEBXK1CfD6