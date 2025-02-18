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民間團體買「開除馬斯克」廣告 華郵簽約後卻拒絕刊登

編譯莊瑞萌／綜合報導
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全美反馬斯克的聲浪高漲，圖為洛杉磯示威者舉牌要禁止馬斯克及政府效率部(DOGE)。(美聯社)
全美反馬斯克的聲浪高漲，圖為洛杉磯示威者舉牌要禁止馬斯克及政府效率部(DOGE)。(美聯社)

倡議團體「共同事業組織」(Common Cause)表示，原已與華盛頓郵報(Washington Post)洽談在18日刊登抨擊馬斯克(Elon Musk)的廣告，最後卻因不明原因被告知無法刊登。

國會山莊報(The Hill)報導，該團體表示，他們與「華郵」已簽訂一份11.5萬元的協議，準備刊登這則「開除馬斯克」(Fire Elon Musk)廣告，預計涵蓋18日報紙的封面與封底並在內頁加上一整版相同主題的廣告，原計畫與「南方貧困法律中心行動基金」(Southern Poverty Law Center Action Fund)合作購買這則廣告。內容是一張馬斯克仰頭大笑的大幅照片，配上白宮的剪影以及醒目的大白字：「Who's running this country: Donald Trump or Elon Musk?」(這個國家究竟由誰執政：川普還是馬斯克？)。

頁面下方較小的字體則寫道：「從第一天開始，伊隆就製造了混亂與困惑，讓我們的生計面臨風險。」接著又寫道：「憲法只允許有一位總統。請打電話給你的參議員，告訴他們現在請川普開除馬斯克，」最後並列出網址FireMusk.org。

「共同事業組織」總裁索洛蒙(Virginia Kase Solomón)表示，華郵的廣告業務事先已被告知廣告的內容性質，並有把握認為刊登該廣告不會有問題，但該單位在14日得知，華郵最終不願在報紙外頁刊登這則批評馬斯克的廣告。

「是不是因為我們在批評馬斯克所做的事情？難道現在華盛頓郵報只能刊登那些不會激怒總統、或者不會讓他打電話給貝佐斯(Jeff Bezos)質問為什麼可以刊出此內容的東西嗎？」她說。「華郵」老闆是創辦亞馬遜(Amazon)與藍源(Blue Origin)太空公司的貝佐斯。

索洛蒙表示，報社並未說明不刊登廣告的原因。「這只會引發我們的擔憂。他們是不是害怕川普的反應？」。她並引用「華郵」過去的兩項決定：一是不在2024年總統大選為任何候選人背書，二是不刊登一幅漫畫。該漫畫描繪了貝佐斯、米老鼠和其他人向一個高大、宛如雕像的川普奉上裝滿金錢的袋子。

馬斯克 華郵 川普

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