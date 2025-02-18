我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

記者顏伶如／綜合報導
馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)
馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(DOGE)發現社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)資料庫可能藏有「美國史上最嚴重的弊端」，有資格領取社安金的民眾人數超過美國國家的公民人數，百歲以上人瑞則超過2000萬人。馬斯克17日在社群媒體X發文寫道，資料庫顯示人口年齡分布竟然是從0歲到369歲，「或許『暮光之城』(Twilight)是真人真事，很多吸血鬼都在領社安金」。

馬斯克在發文裡公布統計顯示，社會安全局資料庫顯示100歲至109歲之間有473多萬人，110歲到119歲間有362多萬人，120歲到129歲間有347多萬人，130歲至139歲之間有393萬人，140歲至149歲間有354多萬人，150歲至159歲間有134多萬人，240歲至249歲間有1人，360歲至369歲之間也有1人。

馬斯克發文寫道，社會安全局資料庫裡有資格領取社安金的人數將近3億1000萬人。

其實社會安全局獨立監督機構督察長辦公室(Office of Inspector General)過去就曾披露資料庫數字有誤。2023年7月公布的稽查報告指出，社會安全局資料庫裡登記全國超過100歲以上、依然在世的人口共有1890萬人。

如果對照人口普查局(Census Bureau)數據，2023年美國真正的人瑞大約只有8萬6000人，全國總人口則有3億3490萬人。

智庫機構卡托研究所(Cato Institute)經濟部門副總監諾拉斯特(Alex Nowrasteh)17日對紐約郵報指出，馬斯克引述的統計可能是來自「數字識別系統」(Numerical Identification System，Numident)，統計人數包含1936年社安金計畫成立以來所有領取福利者。

社會安全局前任員工指出，某些民眾有一個以上的識別數字，理由除了從事詐騙犯罪之外，較常見的狀況是詐騙受害者後來獲得社會安全局核發一組新數字。

馬斯克 社安金 人口普查

上一則

馬雲5年前失勢後再現身 北京默認與美爭霸需要民企

下一則

路透：台灣擬再買美國軍武 金額上看100億美元

延伸閱讀

抗議馬斯克群眾在各地特斯拉分店串聯示威

抗議馬斯克群眾在各地特斯拉分店串聯示威
國稅局將讓政府效率部人員進入納稅人資料庫

國稅局將讓政府效率部人員進入納稅人資料庫
馬斯克推新聊天機器人Grok 3 自稱地表最聰明

馬斯克推新聊天機器人Grok 3 自稱地表最聰明
盤點川普就職滿月：大幅裁員、通膨蠢蠢欲動、國會權力萎縮

盤點川普就職滿月：大幅裁員、通膨蠢蠢欲動、國會權力萎縮

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世