馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)率領的政府效率部(DOGE)發現社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)資料庫可能藏有「美國史上最嚴重的弊端」，有資格領取社安金 的民眾人數超過美國國家的公民人數，百歲以上人瑞則超過2000萬人。馬斯克17日在社群媒體X發文寫道，資料庫顯示人口年齡分布竟然是從0歲到369歲，「或許『暮光之城』(Twilight)是真人真事，很多吸血鬼都在領社安金」。

馬斯克在發文裡公布統計顯示，社會安全局資料庫顯示100歲至109歲之間有473多萬人，110歲到119歲間有362多萬人，120歲到129歲間有347多萬人，130歲至139歲之間有393萬人，140歲至149歲間有354多萬人，150歲至159歲間有134多萬人，240歲至249歲間有1人，360歲至369歲之間也有1人。

馬斯克發文寫道，社會安全局資料庫裡有資格領取社安金的人數將近3億1000萬人。

其實社會安全局獨立監督機構督察長辦公室(Office of Inspector General)過去就曾披露資料庫數字有誤。2023年7月公布的稽查報告指出，社會安全局資料庫裡登記全國超過100歲以上、依然在世的人口共有1890萬人。

如果對照人口普查 局(Census Bureau)數據，2023年美國真正的人瑞大約只有8萬6000人，全國總人口則有3億3490萬人。

智庫機構卡托研究所(Cato Institute)經濟部門副總監諾拉斯特(Alex Nowrasteh)17日對紐約郵報指出，馬斯克引述的統計可能是來自「數字識別系統」(Numerical Identification System，Numident)，統計人數包含1936年社安金計畫成立以來所有領取福利者。

社會安全局前任員工指出，某些民眾有一個以上的識別數字，理由除了從事詐騙犯罪之外，較常見的狀況是詐騙受害者後來獲得社會安全局核發一組新數字。