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不寫「美國灣」 白宮禁美聯社記者進橢圓形辦公室、空軍1號

編譯俞仲慈／綜合報導
川普上任後把「墨西哥灣」改名「美國灣」。(路透)
川普上任後把「墨西哥灣」改名「美國灣」。(路透)

全球新聞機構「美聯社」因為堅持沿用「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)，拒絕改稱「美國灣」（Gulf of America）， 而被白宮列入黑名單，無限期禁止記者進入橢圓形辦公室與空軍一號採訪。

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮副幕僚長布多維奇(Taylor Budowich)14日透過社群平台X發表聲明，指責美聯社「不僅引發分裂且公然製造假訊息」，強調：「雖然他們不負責任與不誠實報導的權利，受到第一修正案的保護，但並不保證他們有進入特定空間的特權，例如橢圓形辦公室與空軍一號。」並補充道：「今後這個空間將開放給原本被禁進入這些政府空間進行報導的數千位記者。」

上個月川普一上任就下令把「墨西哥灣」改名為「美國灣」，隨後政府部門開始採用新名稱，不過其他國家並不承認，因此包括美聯社等多家全球新聞機構採取同時承認墨西哥灣與美國灣的作法，不料美聯社被白宮單獨點名禁止記者採訪，只開放攝影師拍照。

美聯社白宮記者在安德魯空軍基地被告知，她不能搭乘空軍一號專機。(路透)
美聯社白宮記者在安德魯空軍基地被告知，她不能搭乘空軍一號專機。(路透)

報導指出，14日川普離開白宮前往佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)前，白宮證實禁止美聯社記者搭乘空軍一號。 

由於美聯社向全球數千家客戶傳送新聞，如今被白宮剝奪登上空軍一號，無法參與川普各項行程的採訪機會，勢必影響正常運作，雖然美聯社尚未對白宮禁令發表評論，但已經多次暗示訴諸法律的決定。

根據美聯社一位匿名人士透露：「很難想像，有比這種更公然對立場不同者歧視的案例。」同時華府媒體代表「白宮記者協會」(White House Correspondents Association，WHCA)13日已譴責白宮將美聯社列入黑名單，「不僅違反憲法第一修正案，也違背總統本人對言論自由與終止聯邦審查的行政命令」。

白宮 墨西哥灣 川普

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