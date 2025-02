大法官薩多馬友：先賢要確保國家不走向君主制

大法官薩多馬友11日表示,美國的開國先賦予國會管錢的權力,就是決心確保美國不會走向君主制。薩多馬友是現任自由派大法官之一。(美聯社)

在川普 總統及其盟友加劇攻擊最高法院之際,自由派大法官 薩多馬友(Sonia Sotomayor)11日表示,她認為最高法院的判決將獲得尊重。

指賦予國會管錢權力很重要 最高法院判決將受尊重

國會山莊報12日報導,薩多馬友11日在佛羅里達州邁阿密戴德學院(Miami Dade College)舉辦的活動中,與「騎士基金會」(Knight Foundation)執行長瑪麗貝爾‧培瑞茲‧華茲華斯(Maribel Pérez Wadsworth)對話時表示,「我們的建國先賢決心確保我們不會走向君主制,他們想到的第一個方式是賦予國會管錢的權力,這是一種極為重要的權力。」

薩多馬友是民主黨 總統任命的三位現任大法官之一,她在80分鐘的演講中沒有點名川普,並表示她不會「多談」(getting too much into that)。

不過,薩多馬友對最高法院「軟實力」(soft power)的犀利評論,在川普及其盟友譴責聯邦法官暫時阻止各種行政命令執行之際出現,這讓部分團體擔心政府正為不執行(法院)判決做準備。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導,軟實力是指法院「靠著說服人們相信,判決依理性使用法條而為之」。

薩多馬友說:「法院判決依然有其效力,無論特定人等是否選擇遵守與否,這都不會改變某人在特定時刻遵照法院判決的基礎。」

薩多馬友接著說:「這就是我對司法系統的信心,而系統中的其他行為對象,無論是國會還是其他人,都將遵守法律,因為這是我們所有人宣誓就職的承諾。」

上周,薩多馬友出席肯塔基州路易維爾大學(University of Louisville)法學院的授獎活動,批評最高法院裁決總統公務行為享豁免權的決定。

薩多馬友當時說:「若法院權力過度擴張,其合法性就會遭受質疑。」