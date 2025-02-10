川普挺馬斯克：將揭數千億元弊端 放話查教部及軍方

在政府效率部接連遭遇司法阻礙後，川普(中)力挺馬斯克(左)，期待他繼續幫助揭露政府弊端。(美聯社)

川普 總統在專訪中力挺政府效率部(Department of Government Efficiency)主管馬斯克 ，表示他要馬斯克去查教育部，可能就在24小時內進行，另外他認定馬斯克即將對國防部 發動的調查，將發現數以千億元計的弊端。

路透(Reuters)9日報導，川普9日接受福斯新聞網(Fox News)專訪，本來在談超級盃賽事，福斯主播突然提到國防部，川普表示去調查該聯邦政府最大部門，會發現數以百億、千億計的詐欺、亂花弊端。五角大廈每年預算接近1兆元。去年12月，時任總統的拜登簽署法案，授權2025會計年度的國防開支為8950億元。白宮稱馬斯克為「政府特別員工」，川普責成他帶頭削減美國聯邦政府雇員。

要執行川普給的這項任務，馬斯克得尋求管道，取得諸多政府部會局處電腦系統裡的機密資訊。

川普表示，自己很快就會對馬斯克講，可能在24小時內，先去查教育部，接下來準備去查軍方。

批評人士指出，川普與馬斯克的行動可能違法，機密資訊有曝光之虞，做法上是沒取得國會批准，就砍掉政府部會。

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)9日在不同訪問上表示，政府效率部對國防部的造船流程應該特別感興趣，另外他認為整體而言，五角大廈滿是毫無必要的虛胖，「國防部裡的一切似乎都太燒錢、花太久時間，為戰士們做得太少」、「我們真的有必要請企業界領袖去國防部，絕對要改革國防部的採購流程。造船流程有好多待查，現況真是一團糟」。

政治領袖不論意識立場，長久以來都批評國防部裡的浪費及效率低落。但民主黨及公務員工會表示，馬斯克的政府效率部專業程度不足，無法重組國防部，而且他們的行動有讓機密計畫曝光之虞。

馬斯克手下數家公司與國防部簽有鉅額合約，挑起利益衝突的顧慮。