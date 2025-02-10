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法院阻擋 效率部24小時兩度受挫 馬斯克質疑

編譯陳韻涵／綜合報導
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馬斯克領導的政府效率部一步步削減聯邦機構，圖為抗議者在勞工部門口示威，高舉標語「馬斯克不是選出來的」。(歐新社)
馬斯克領導的政府效率部一步步削減聯邦機構，圖為抗議者在勞工部門口示威，高舉標語「馬斯克不是選出來的」。(歐新社)

政府效率部(DOGE)在24小時內遭遇兩次法律挫折，未來四年權力恐受限；副總統范斯(JD Vance)和DOGE特別政府雇員馬斯克(Elon Musk)質疑法官違法且包庇貪腐情事。

川普總統就任首日透過行政命令創建DOGE，DOGE被授予負責「現代化聯邦科技和軟體，最大化政府效率和生產力」，但整體職權並不明確。

DOGE成立以來，取用跨部門政府數據的權限招致批評，包括勞工部、財政部、白宮人事管理辦公室(OPM)、聯邦總務署(GSA)、聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)，以及聯邦中小企業署(SBA)等。

美國外交人員協會(American Foreign Service Association)和美國聯邦公務員聯合會(American Federation of Government Employees)於6日聯手提出訴訟，主張川普無權在未經國會批准的情況下，採取一系列違憲與違法行為，裁撤USAID。

此案原告表示，川普和馬斯克的行為「唐突停止USAID員工、受惠者與承包商的重要工作，造成全球人道主義危機」，指川普和馬斯克「剝奪數以千計美國人的工作機會，損害美國國家利益。」

華府聯邦地區法院法官尼科爾斯(Carl Nichols)7日以臨時禁止令的方式，阻擋川普政府為關閉美國國際開發署(USAID)而強迫2200名員工帶薪休假，讓另外500名員工恢復常規服務，並召回幾乎所有駐外員工的計畫；尼科爾斯的裁決意味著DOGE未來四年的職權將受限。

尼科爾斯的裁決並非DOGE在24小時內遭受的唯一法律挫折，紐約聯邦地區法院法官恩格邁爾(Paul A. Engelmayer)8日頒布臨時禁制令，阻止DOGE成員取用財政部的中央支付系統，以及取得數百萬國民的社會安全及銀行帳戶等敏感個人資料的權限。

19個民主黨主政州的檢察長早前向法院提起訴訟，指川普政府准許DOGE團隊接觸財政部的中央支付系統，違反聯邦法律。 

恩格邁爾表示，財政部財政服務局(Bureau of Fiscal Service)的資料只能由專職的財政部員工取用，禁止川普政府任命的對象、特別政府雇員或財政部以外的人士取得訪問權限。

就聯邦法官針對DOGE的接連判決，范斯9日在X平台寫道，「若法官試圖告訴將軍如何作戰，那是違法的；若法官試圖干涉檢察長如何利用其權力也屬違法，法官不被允許控制行政機關的合法權力。」

馬斯克則在法官裁定宣布後數小時於X平台發文，「恐龍法官包庇貪腐，他必須即刻被彈劾！」

馬斯克領導的政府效率部接連遭到司法挫折，副總統范斯(左)和馬斯克9日分別抨擊法官...
馬斯克領導的政府效率部接連遭到司法挫折，副總統范斯(左)和馬斯克9日分別抨擊法官。(美聯社)

川普 財政部 馬斯克

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