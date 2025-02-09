杜魯多：川普想併吞加拿大來真的 目的是看上自然資源

加拿大總理杜魯多7日在一場經濟會議說，美國總統川普為獲取自然資源「是認真打算併吞加拿大」。(美聯社)

加拿大 總理杜魯多 (Justin Trudeau)7日在一場經濟會議說，美國總統川普 為獲取自然資源「是認真打算併吞加拿大」，但杜魯多政府矢言國家主權沒有商量餘地。

有線電視新聞網(CNN)報報導，杜魯多召集商界和勞工領袖開會，商討因應川普對加拿大產品課徵25%關稅的威脅，這項懲罰性關稅措施一旦實施，將有損加拿大經濟。

多家加拿大媒體披露，杜魯多在閉門會議中告訴各大組織高層，對川普而言「併吞加拿大是來真的」。

杜魯多說：「我認為川普政府不光是認定我們有多少關鍵礦物，甚或這就是他們一直在談併吞我們、把我們變成第51州的原因。」

杜魯多這番話是在媒體離開會場後所說，但可以從大廳外的揚聲器聽見，加拿大廣播公司(CBC)和「多倫多星報」(Toronto Star)都有聽到。 杜魯道辦公室拒絕透露總理演講的具體細節。

他說：「但是，川普認為，實現這一目標最簡單的方法之一就是吸收我們的國家。這是真實存在的事情。」

加拿大工業部長沈潘(Francois-Philippe Champagne)在場邊被問及杜魯多這番話和渥太華當局是否擔心川普真有意併吞時說：「沒人可以質疑加拿大主權…我們的美國朋友明白他們的經濟安全需要加拿大，他們的能源安全需要加拿大，他們的國家安全也需要加拿大。」

貿易部長安南德(Anita Anand)也說，加拿大決心抵抗美國擴張主義。

川普自去年11月贏得美國總統大選以來即多次嘲諷加拿大主權。他經常稱加拿大為美國「第51州」，稱杜魯多為「州長」，還將兩國每天數十億美元的貿易往來稱為美國補貼，聲稱加拿大沒有美國就行不通。

美國原應於本月4日起對加拿大課徵25%的關稅，但川普給予30天寬限期，以進一步談判。

川普主張關稅是迫使加拿大採取行動遏止類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)和移民的必要措施，同時也不滿美國的貿易逆差。然而法新社認為芬太尼和移民都不是美加邊界上的主要議題。