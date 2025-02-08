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對台晶片徵關稅？專家：川普在給暗示 另有真正目的

中央社台北8日電
川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

針對美國可能對台灣晶片課100%關稅，專家認為，此舉不僅會推升美國國內通膨，也可能對美國AI領域競爭力造成災難性打擊，川普真正要的是台積電增加在美投資。

川普重返白宮，全球再掀關稅戰2.0，川普下周將宣布對許多國家課徵對等關稅的計畫。

知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）發文表示，川普對台灣晶片徵收100%關稅的計畫不僅荒唐，還可能對美國在人工智慧領域的競爭力造成嚴重打擊。他認為，川普真正的目的是希望台積電在美國進行更多投資。

高燦鳴指出，如果課稅僅適用於獨立晶片，影響的範圍相對較小，但若川普進一步將進口關稅擴大到包括GPU、模組等廣泛的半導體類別，那麼結果可能是災難性的。

亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生接受電訪分析，現在台積電訂單都是滿載，尤其AI發展之下，高階晶片供不應求，且不具替代效果，代表台積電是市場價格制定者，而非市場價格接受者。因此，對台積電晶片課越多關稅，美國進口商就須支付越高成本，進而引發通膨，最終轉嫁給國內消費者。

邱達生補充，不同於美國對中國塑膠等產品課稅，美國進口商可改由越南等他國進口，「台積電的晶片不是隨便就可找到替代品，英特爾（Intel）都做不來」，美國進口商只能硬著頭皮多付關稅。

對於有無可能加速美國科技業外移，邱達生表示，美國科技業有可能會尋找其他生產基地，以降低成本，但並非存在絕對的因果關係，且畢竟川普幕僚都是很有威望的財經學者，推出關稅政策一定考量過對美國AI領域競爭力影響，他的目的應只是逼對手上談判桌，謀取美國最大利益。

財信傳媒董事長謝金河今天出席「2025台．美．亞洲－新供應鏈商機交流論壇」受訪表示，全世界沒有第2家業者能取代台積電，台積電可將100%關稅轉嫁美國科技大廠，但川普要的是台積電增加在美投資，因此建議台積電對美國政府釋出善意，台灣政府其實不必扮演什麼角色。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

台積電 關稅 川普

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