聯邦法官阻馬斯克DOGE存取財政部資料 下載副本立即銷毀

人們聚集在人事管理辦公室(OPM)總部外，抗議馬斯克領導的政府效率部(DOGE)。 (路透)

美國一名聯邦法官8日早上阻擋「特別政府雇員」馬斯克 領導的政府效率部（DOGE）存取財政部 的重要支付系統，這些紀錄包含了的敏感個人資料，像是數百萬美國人的社會安全號碼與銀行帳號。

美聯社與CNN報導，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）等19名民主黨籍州檢察長在紐約市的聯邦法庭對川普 政府提出了訴訟後，聯邦地方法院法官恩格邁爾（Paul A. Engelmayer）簽發了初步禁制令，禁止川普政府向政治任命官員、特別政府僱員與未被分派到財政部的政府僱員授予存取權限。

根據報導，19位州檢察長指控川普政府允許馬斯克團隊存取財政部的中央支付系統，違反了聯邦法。該支付系統處理退稅、社會安全津貼與退伍軍人津貼等，每年發送了數兆美元，同時包含了廣泛的美國民眾個人和財務數據網路。

恩格邁爾法官還裁示，任何禁止自1月20日起存取敏感資訊的人士，都必須立即銷毀任何與所有從財政部紀錄與系統下載的資料副本。據轉述，初步禁制令指出，存在「無可彌補危害」的風險，且提到「新政策呈現了敏感和機密資訊洩露的風險，並且加劇了涉及系統將比之前更易受到駭客攻擊的風險」。

恩格邁爾法官定於2月14日聆訊，暫時阻止存取，並命令總統與財長貝森特（Scott Bessent）在此前回應。白宮此前並未立即回應該訴訟的置評請求。

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