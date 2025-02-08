我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

川普將美最高峰改名 阿拉斯加共和黨議員壓倒性反對

中央社／洛杉磯8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統下令將阿拉斯加迪納利山（Denali）由現在的原住民名稱，改回麥金利峰（Mount McKinley），卻引起阿拉斯加共和黨人反對。（美聯社）
川普總統下令將阿拉斯加迪納利山（Denali）由現在的原住民名稱，改回麥金利峰（Mount McKinley），卻引起阿拉斯加共和黨人反對。（美聯社）

川普總統將美國最高山脈改名的政令7日面臨自家黨員抵制。共和黨居多的阿拉斯加州參議院以壓倒性票數，反對他將原住民名稱迪納利山（Denali）改為麥金利峰（Mount McKinley）。

法新社報導，川普在重返白宮頭幾天即簽署大量行政命令重塑美國政府，包括大規模赦免參與2021年1月6日國會山莊暴動的支持者、凍結聯邦機構招聘、推翻在美出生即取得公民權的憲法保障。

但他下令將海拔約6200公尺高的迪納利山改名，卻惹怒阿拉斯加的州議員。阿拉斯加州參議院7日全體一致通過決議，敦促川普三思。

決議中提到「迪納利山這個名字已深植阿拉斯加州的文化與認同」、「阿拉斯加州居民認為，阿拉斯加州的地理特徵名稱應由本州的居民與民代決定」。

這項決議稍早在阿拉斯加州眾議院也以相當大的多數票通過；決議稱早在1975年，州議員們就呼籲以這座山的原住民名字相稱。40年後，時任總統歐巴馬正式認可這個訴求，並放棄麥金利峰一名；這座美國最高峰的官方名稱自1917年來就是麥金利峰。

當年取名麥金利峰是為向共和黨籍總統麥金利（William McKinley）致敬。麥金利1897年擔任總統，1901年遇刺身亡。

阿拉斯加州議會通過的決議不大可能改變川普的想法，但值得注意的是，此事反映目前對川普大多順從的共和黨內，罕見展現不服從。

阿拉斯加州 川普 共和黨

上一則

關稅措施未定 川普恢復800元以下包裹免稅

下一則

不滿土地政策及控以色列種族滅絕 川普砍南非金援

延伸閱讀

川普將取消塑膠吸管禁令 限塑令或成競選焦點

川普將取消塑膠吸管禁令 限塑令或成競選焦點
川普又放話 下周將對多國開徵「對等關稅」

川普又放話 下周將對多國開徵「對等關稅」
「喬，你被解雇了」 川普撤銷拜登獲機密信息權限

「喬，你被解雇了」 川普撤銷拜登獲機密信息權限
川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向

川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿