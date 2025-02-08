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馬斯克推動「第二次革命」 民主黨參議員質疑權力來源

編譯盧炯燊／綜合報導
馬斯克領導的行政效率部不斷向聯邦各部門揮刀，幾百萬聯邦雇員人人自危，連日來在各地抗議。（歐新社）
馬斯克領導的行政效率部不斷向聯邦各部門揮刀，幾百萬聯邦雇員人人自危，連日來在各地抗議。（歐新社）

馬斯克主導的政府效率部(DOGE)僅僅運作兩個多星期，就從一個神祕的新政府機構成為媒體的焦點，尤其是極具震撼的舉措，就是關閉已有60多年歷史的美國國際開發署(USAID)。

DOGE正如其名以「精簡高效」為核心理念，運作方式極具顛覆性，整個部門由六名19至25歲的年輕人組成，其中三人仍在大學就讀，他們獲委以重任肩負起削減政府成本的任務。

對馬斯克而言，這支年輕菁英團隊不僅是DOGE的核心力量，更是未來變革政府運作模式的試驗場，有評論認為這是「第二次美國革命」，馬斯克回應「是的，而且非常必要」。

除了USAID之外，DOGE的「開刀」行動轉移到另其他機構，並且成功存取內部系統。

據三名知情人士透露，至少有一個DOGE成員進入了國家海洋暨大氣總署(NOAA)的IT系統，偵查與DEI相關的活動及員工。退伍軍人部、聯邦醫療保險和補助服務中心(CMS)等也證實與DOGE合作。

然而愈來愈多聲音質疑並警告稱DOGE的做法，只會破壞提供重要公共服務的聯邦機構。

民主黨聯邦參議員在聯名致給白宮的信裡，總結了一些最尖銳的擔憂︰「沒有向國會或公眾提供任何信息，說明誰在DOGE正式受雇？DOGE在什麼權力或法規下運作？DOGE員工在獲得權限不受約束訪問機密材料及個人信息前，如何審查和監督他們？」 

19名民主黨檢察長7日也提出訴訟，要求川普總統制止DOGE取得財政部含有普通美國人敏感個資的紀錄。

在對DOGE的改革做法缺乏透明度及混亂表示震驚及擔憂後， 六人團隊的資歷也受到抨擊。

馬斯克的盟友、雲計算軟體集團(Cloud Software Group)執行長克勞斯(Tom Krause)，以及馬斯克公司的前工程師埃萊茲(Marko Elez)，已遭到美國勞工聯合會和產業工會聯合會(AFL-CIO)提出訴訟。

DOGE的出現有如矽谷前所未有的實驗，用極端精簡、高度技術化的團隊來改造龐大的政府機構，這會否成為行政管理的一場革命，還是一次短暫且充滿爭議的政治鬧劇，還要等待時間來驗證。

馬斯克領導的行政效率部不斷向聯邦各部門揮刀，幾百萬聯邦雇員人人自危，連日來在各地...
馬斯克領導的行政效率部不斷向聯邦各部門揮刀，幾百萬聯邦雇員人人自危，連日來在各地抗議。圖為示威者在國際開發署外抗議。（路透）
示威者手持標語抗議川普和馬斯克。（美聯社）
示威者手持標語抗議川普和馬斯克。（美聯社）

馬斯克 聯邦醫療保險 民主黨

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