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DOGE雇員爆種族主義貼文請辭 川范挺回聘 馬斯克：請回來

記者顏伶如／綜合報導
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政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)25歲成員埃萊茲(Marko Elez)擁有進入財政部撥款系統權限，結果被媒體發現曾在社群媒體發布種族主義貼文，消息曝光後埃萊茲X平台筆名帳號刪除，6日向政府效率部請辭。但是副總統范斯(JD Vance)呼籲重新起用埃萊茲，川普總統7日也跟進呼籲讓埃萊茲回歸政府效率部。馬斯克後來表示，會把埃萊茲請回來。

華爾街日報(WSJ)日前報導，埃萊茲2024年12月在社群媒體發文寫道：「我只想要走優生學路線的移民政策，難道這樣要求太多嗎？」文中同時主張「廢除民權法(Civil Rights Act)」。

避險基金經理人、億萬富豪艾克曼(Bill Ackman)7日批評華爾街日報的報導，掌理政府效率部的科技富豪馬斯克(Elon Musk)跟進批評踢爆埃萊茲發文的報導。

范斯則在社群媒體發表聲明說，不同意埃萊茲發文內容，「但我不認為只因為在社群媒體說蠢話，就該毀了孩子的一輩子」。范斯指出：「我們不應該獎勵企圖摧殘他人的記者。絕不應該。所以我認為應該把他重新聘請回來。」

川普7日下午在記者會上被媒體問到對埃萊茲事件有何看法，川普表示，並不認識埃萊茲，但贊成范斯的看法。

政府效率部派員進駐各個聯邦機關，檢討是否可以減少支出，落實川普授權馬斯克推動改革以提高政府效率的選舉承諾。

埃萊茲請辭之前，進入財政部撥款系統及納稅人資料系統的權限已獲聯邦法官批准。

馬斯克7日早晨對X平台2億1600萬追蹤粉絲進行問卷調查，詢問是否應該讓埃萊茲使用筆名成立的X平台帳號恢復。回覆調查的38萬餘網友當中，將近80%支持讓埃萊茲恢復帳號。

馬斯克稍後貼文寫道，埃萊茲帳號將會恢復，「人皆犯錯，寬恕是德」(To err is human, to forgive divine)。

馬斯克 社群媒體 川普

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