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華郵：反川者這回不上街頭改上法院 訴訟已見成效

記者顏伶如／綜合報導
川普總統二度執政後發布一連串遭質疑有違法之嫌的行政命令，這回反對人士不再上街抗議，而是上法院提告，某些訴訟已獲得初步成效。（路透）
川普總統二度執政後發布一連串遭質疑有違法之嫌的行政命令，這回反對人士不再上街抗議，而是上法院提告，某些訴訟已獲得初步成效。（路透）

華盛頓郵報6日報導，川普總統二度執政後發布一連串遭質疑有違法之嫌的行政命令，這回反對人士不再上街抗議，而是上法院提告，某些訴訟已獲得初步成效，例如川普限制出生公民權、將跨性別女受刑人移監男子監獄的的行政命令，都被聯邦法院擋下。

報導指出，川普大量發布行政命令之後，反對派人士第一時間目瞪口呆，接下來連續提出數十件訴訟，這些官司如今凝結成為自由派對川普政府2.0政策的抗拒勢力，要在法院而不是在街頭表達訴求。

川普打算清算曾參與國會暴動調查的聯邦調查局(FBI)幹員，結果遭到數名幹員提告。科技富豪馬斯克(Elon Musk)掌理的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)企圖取得民眾個資，遭到工會領袖提告。川普要廢除多元化計畫則被教育界人士發動聯合訴訟。

某些訴訟已經獲得初步成效，限制出生公民權、凍結聯邦撥款等川普命令都已被聯邦法院擋下。

民主黨維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)說，對於川普違法的命令，反對人士推出非常縝密的訴訟策略，川普基本上則認為司法系統不敢阻撓。肯恩指出，川普的想法是，不管法律規定為何都可以為所欲為，若有不服歡迎提告，「川普政府自認在現今國家氛圍底下，挨告官司大多將以勝訴收場，他可能打錯算盤了」。

肯恩指出，某些聯邦法院以及川普第一任執政期間大幅改造的最高法院，在某些議題上可能態度傾向支持川普，「但我們將打贏某些官司，川普政府採取政策越走極端，我們勝訴機率就越高」。

保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)資深研究員馮斯帕科夫斯基(Hans von Spakovsky)表示，憲法賦予川普依照個人意思掌理行政部門的權力，不管國會希望如何限縮川普權限。

馮斯帕科夫斯基說，許多訴訟最後都站不住腳，因為行政命令都與聯邦政府有關，下令聯邦機構與聯邦公務員能做什麼、不能做什麼，「這都在總統權力範圍之內」。

報導指出，川普一上台就面臨大量訴訟的另一個原因，是不少倡議人士在川普第一任期間積極參與示威抗議，最後卻精疲力竭且徒勞無功，這回改變策略不上街頭改上法院。對於民主黨來說，透過國會討公平的管道也行不通，畢竟民主黨在參眾兩院都是少數。

川普 民主黨 維吉尼亞州

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