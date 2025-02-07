民主黨陣營出手 力阻馬斯克接觸敏感報稅資料

國國會民主黨議員擔心馬斯克的權力無法節制，危及國家安全，提議對馬斯克展開調查。左圖中為民主黨眾議員尼爾。（美聯社）

國會民主黨 議員呼籲調查政府效率部(DOGE)共同主管馬斯克 (Elon Musk)團隊對國安構成的威脅，提案阻止馬斯克接觸民眾的報稅資料；13州的民主黨檢察長6日也矢言提告，阻止DOGE存取聯邦撥款系統敏感個人資訊。

國會議員╱籲調查政府效率部是否涉國安威脅

路透報導，眾院監督委員會的民主黨議員6日呼籲多個聯邦機構的副督察長，調查馬斯克的DOGE團隊是否危害國安，這些機構包括財政部、白宮人事管理局(OPM)、教育部、美國國際開發署(USAID)、聯邦總務署(GSA)，以及聯邦中小企業管理署(SBA)。

該委員會的民主黨籍高層、維吉尼亞州眾議員 康諾里(Gerry Connolly)寄信給副督察長而非督察長，因為川普政府約兩周前解雇了多位督察長。

主掌行政效率部的馬斯克對聯邦各部門火力全開，砍部門也砍員工，連日來成為各工會抗議的箭靶。（路透）

川普政府本周勒令USAID員工休假，馬斯克則表示，他正在努力關閉這個「修不了的機構」。

議員指出，未經授權的對象取用USAID、OPM和財政部的撥款系統資料，該系統存取眾多國民的個人數據。

議員在信中寫道：「我們關切聯邦政府可能發生未經授權的系統訪問，且可能對所有美國人的個人隱私和國家安全構成重大威脅。馬斯克似乎被賦予『特別政府雇員』地位，但並無證據顯示他或其他DOGE員工有權存取政府系統，或當局已對他們進行適當審查，以確保納稅人和政府數據的安全。」

13州檢察長╱將提告阻效率部存取撥款系統個資

另據美聯社報導，13州的民主黨檢察長6日矢言提告，阻止DOGE取用聯邦撥款系統敏感個人資訊。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)等13名檢察長發布聲明表示，正採取行動「捍衛憲法、隱私權，以及全國人民和群體指望的基本資金；作為世上最富裕的人，馬斯克不習慣被拒絕，但在美國，無人凌駕於法律之上」。

匿名白宮官員5日表示，馬斯克及其手下工程師有權限可看到財政部的撥款系統數據，但沒有權限更動內容。

白宮官員說，馬斯克及其團隊「完全遵守聯邦法律，合適的安全許可」，並形容DOGE成員是「相關機構的員工，而非外部顧問或企業員工」。

另據國會山莊報報導，民主黨眾議員6日提案保障納稅人的敏感財務訊息，以免遭DOGE團隊插手。

川普政府允許DOGE團隊存取財政部的撥款系統，伊利諾州聯邦眾議員卡斯頓(Sean Casten)和密西根州眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)提案因應。

民主黨籍人士及其他批評者抨擊川普總統的讓非民選億萬富翁開放敏感財務紀錄的決定，馬斯克涉及的各種商業利益在他擔任DOGE共同主管後出現衝突疑慮。