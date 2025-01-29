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OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容

DeepSeek標榜低成本 美準商務部長：偷來的當然便宜

中央社華盛頓29日專電
商務部長提名人盧特尼克今天抨擊DeepSeek竊取美方技術，「如果是偷來的，當然更便宜」。(路透)
商務部長提名人盧特尼克今天抨擊DeepSeek竊取美方技術，「如果是偷來的，當然更便宜」。(路透)

中國新創公司深度求索（DeepSeek）的AI模型號稱與西方聊天機器人匹敵，但成本只有後者的零頭，推出後震撼市場。商務部長提名人盧特尼克今天抨擊DeepSeek竊取美方技術，「如果是偷來的，當然更便宜」。

聯邦參院商務委員會今天就盧特尼克（Howard Lutnick）人事案召開聽證會。標榜低成本的DeepSeek成為多位議員關切議題之一，憂心美國人工智慧（AI）優勢被中國迎頭趕上。

盧特尼克說，DeepSeek崛起表明美國的出口管制如果沒有關稅為後盾，防漏「就像打地鼠一樣」，中國在一處受阻，就會想辦法繞過管制。

盧特尼克不認為DeepSeek是光明正大地發展，「他們竊取技術，入侵（系統），取走我們的資產」，這必須停止。他強調美國讓中國逃避責任的時間已太長，未來將嚴格執行管制措施，確保美國保持領先地位。

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天表示已掌握證據，顯示DeepSeek盜用其模型進行開發；業界也指DeepSeek握有大量輝達（NVIDIA）H100高階晶片，形同直接挑戰美國出口管制。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，川普政府正考慮收緊輝達晶片銷往中國的限制，可能將銷售限制擴大至輝達特別提供給中國的H20晶片。

對中國強硬派的盧特尼克目前是金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長，也曾是川普過渡團隊成員。川普去年11月提名他時提到，盧特尼克也將掌理美國關稅和貿易政策，「對美國貿易代表署（USTR）額外承擔直接責任」。

參院商務委員會今天舉行人事聽證會後，將對盧特尼克提名案投票，通過後再由參院全院審議及表決。盧特尼克提名案如果獲過半參議員支持，他就能出任商務部長。

DeepSeek

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