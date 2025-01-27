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川普秋後算帳？取消龐培歐、波頓隨扈 2共和黨參議員反對

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統第一任時期的國務卿龐培歐。(美聯社)
川普總統第一任時期的國務卿龐培歐。(美聯社)

川普總統一上任便「秋後算帳」，撤除他心存芥蒂的第一任期高層官員維安隨扈，包括前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、前白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)等人。但有些官員身受伊朗暗殺威脅，撤回隨扈即使是川普的黨內盟友也看不下去，兩名共和黨參議員已出聲反對。

紐約郵報(New York Post)報導，參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)主席、阿肯色州的參議員柯頓(Tom Cotton)接受「福斯周日新聞」訪問時有異議。同是共和黨的柯頓表示，川普應重新考慮此事。「我最近幾天審閱了情報，任何參與擊殺蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)行動的人都將持續受到威脅。這是真的，伊朗決心報復所有這些人。」

2020年初，川普下令擊沙伊朗革命衛隊時任指揮官蘇雷曼尼，暗殺成功後伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)便誓言報復。柯頓警告現在人們如果要為總統工作，內容是針對伊朗、中國、北韓或墨西哥販毒集團，他們可能會因為隨扈被撤回而猶豫不決。

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)更明確表示反對。他26日在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)上說「伊朗人一直在試圖暗殺川普總統。我和他都已被告知此事，我很高興他受到保護…無論你喜不喜歡波頓或其他人，我們都要確保在美國政府任職不會被置之不理。」

鷹派的波頓2019年辭去職務以來，與川普的關係一直格外冷淡，川普21日談及波頓隨扈時稱「我認為夠久了」。龐培歐和川普的關係沒有那麼緊張，因為他基本上避免在大眾面前過度批評總統。然而川普勝選後明確表示不會讓龐培歐重返政府。川普也指出，他撤除隨扈的前官員大多都很有錢，能夠自掏腰包聘請私人保全。

川普總統第一任時期的白宮國家安全顧問波頓。(美聯社)
川普總統第一任時期的白宮國家安全顧問波頓。(美聯社)

川普 伊朗 波頓

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