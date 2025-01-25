強勢更名美國灣 分析：川普欲掌控墨西哥灣能源開採

美國總統川普下令將墨西哥灣改名美國灣。(美聯社)

美國總統川普 下令將墨西哥灣 （Gulf of Mexico），正式更名為美國灣（Gulf of America），引起爭議。學者和外交官員認為川普的實際意圖，是希望占有墨西哥灣豐富的石油 和天然氣資源，而改名只是第一階段。

墨西哥媒體環球報（EL UNIVERSAL）分析，墨西哥灣是世界上石油與天然氣儲量最豐富的地區之一。根據美國能源情報署（EIA）的數據，墨西哥灣的石油產量占美國總產量的17%，對美國能源獨立至關重要。這一地區同時也是全球海上貿易的重要樞紐，美國60%的穀物出口經由此處的港口運出，年運輸量高達3000萬噸。

此外就地理位置而言，墨西哥灣不只促進美國與拉丁美洲國家的商業和政治關係，更提供了自然屏障，保護美國免受入侵和衝突，使美國更能專注於內部發展。從歷史的角度來看。墨西哥灣對美國成為超級大國至關重要。

報導指出，但根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），各國在專屬經濟海域擁有資源開採權利。墨西哥擁有墨西哥灣82萬9000平方公里的管轄權，美國則控制了66萬2000平方公里。而這些管轄邊界早已明確劃定，並受國際法保護。

前墨西哥駐美大使巴塞納（Martha Barcena）就公開警告，川普的更名舉動，就是美國企圖重新劃分墨西哥灣資源領域的第一步，而且更像是一種「外交脅迫」，意圖加強其在區域內的單邊控制。

環球報也引述多位國際法學者評論指出，如果「美國灣」變更成為國際現實，可能對該地區的石油天然氣能源開採，全球能源市場價格以及國際貿易產生重大影響，甚至改變該區域的政治動態。

學者指出，美國單方面主張對整個墨西哥灣的管轄權，必將引發墨西哥和國際社會強烈反對。因為任何類似變動都必須在多邊機構，如國際海事組織（IMO）中進行協商。美國這種象徵性更名舉措，雖然可以重新定義美國的全球領導地位，鞏固川普「美國優先」的政治理念，但也勢必激怒鄰國及盟友。

川普提出的「美國灣」更名計畫，無疑具有高度政治象徵意義，目的是鞏固美國在該地區的地緣戰略優勢。然而在實際操作層面，美國未來將面臨法律、外交及經濟上的多重挑戰。國際社會也將密切關注可能引發的區域爭端，及對全球能源市場的潛在影響。