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46任拜登按傳統留信給47任川普 「期待白宮保持穩定」

編譯尤寶琪／綜合報導
川普總統20日在白宮展示前總統拜登當天離開白宮時，留給他的一封信。(美聯社)
川普總統20日在白宮展示前總統拜登當天離開白宮時，留給他的一封信。(美聯社)

川普總統22日向福斯新聞(Fox News)透露了前總統拜登本周稍早離開橢圓形辦公室時，留給他的信件內容。

川普在福斯新聞白宮資深記者杜西(Peter Doocy)提醒下，20日在橢圓形辦公室「堅毅桌」(Resolute desk)內找到這封信，收件人是「親愛的川普總統」，其內容如下：

「在我離開這個神聖的辦公室之際，祝福您和家人在未來四年一切順利。美國人民—以及全世界人們—都期待白宮在不可避免的歷史巨變中保持穩定，我祈禱未來的幾年裡，我們的國家能夠迎來繁榮、和平與幸福。

願上帝保佑和指引你們，就像自從我們建國以來，他一直保佑和指引我們熱愛的國家一樣。

喬．拜登

2025年1月20日」

川普在20日於橢圓辦公室，當著一群記者的面，簽署一系列行政命令時，杜西開口詢問川普，拜登是否留給他一封信。

川普這時才想起來，並在抽屜內發現一封白色信函，封面寫著「47」，代表川普本次就任第47任總統。

「他有可能。他們不是都放在桌子裡嗎？我不知道，」川普在發現在這封信之前告訴杜西，「謝謝你。否則我們可能得花上好幾年才找到這東西。」

杜西21日再次向川普問起這封信，對此川普回覆表示：「是封很好的信，有點像是勵志信。很喜歡，寫得很好。很重要，非常重要，說到這份工作有多重要。」

川普接著說道：「他寫這封信是件好事。我很感激。」

卸任總統給繼任者留下信的傳統始於1989年總統雷根(Ronald Reagan)，寫信給接任的老布希(George H.W. Bush)；這項傳統一直延續到今天。

川普 拜登 白宮

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