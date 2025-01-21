「美國邁入黃金時代」川普就職第47任總統：今天是解放日

川普（左）20日宣誓就任美國第47任總統，妻子梅蘭妮亞（右二）手持林肯用過的聖經。（美聯社）

美國總統川普 20日宣誓就職美國第47任總統；川普表示，美國從此刻開始邁入黃金時代，並稱20日為「解放日」(liberation day)。

就任首日 取消部分出生公民權

川普就任首日也簽署上百項行政命令，包括取消非法移民 在美國出生子女的公民權。新政府也預告，會特赦許多2021年1月6日衝進國會的民眾。

美國第60屆總統、副總統就職典禮20日於國會大廈圓形大廳(Capitol Rotunda)舉行。川普與副總統范斯在上午11時40分進場；在天主教紐約總教區總主教多蘭(Timothy Cardinal Dolan)和牧師葛萊姆(Franklin Graham)完成祈禱之後，川普和范斯分別在大法官羅伯茲監誓下，宣誓就職美國總統、副總統。

川普發表就職演說，指美國將邁入黃金時代，美國將再度繁榮、受到尊重；川普也說，美國人民正站在美國史上最輝煌四年的起點。

川普承諾，他執政的每一天，將把美國視為優先。川普說，新上任的政府將有目標地快速前進，不分種族、宗教、膚色和信仰，把希望、繁榮、安全及和平帶給人民；「對美國人民來說，2025年1月20日是解放日。」

推翻綠能政策 重振汽車業

川普說，首日就簽署一系列的行政命令，首先將宣告國家的南部邊境進入緊急狀態；川普指出，所有非法入境將即刻暫停，並開始將上百萬名犯罪移民遣送回他們的國家。

此外，川普說，援引1978年的「外敵法」(Alien Enemies Act)，他將投入聯邦和州政府的執法單位來消除所有外國幫派和犯罪組織。

川普也說，他計畫把所有行政團隊的力量導向解決通膨，並降低商品價格；川普宣告全國能源進入緊急狀態，指美國會「開採、寶貝、開採(drill, baby, drill)」，表達他對石油和天然氣開採的支持，推翻拜登政府的綠能政策。

墨西哥灣 改名 重掌巴拿馬運河

川普說，他將向外國課徵關稅，擴大美國人民的財富；川普也在致詞中重申要將墨西哥灣改名為美國灣，同時要重掌巴拿馬運河，指美國當年是把運河的控制權交給巴拿馬，而不是中國。

川普當著拜登和賀錦麗的面，批評「我們的政府連一場簡單的危機都無法應對，我們面臨諸多挑戰；當我們齊聚一堂，國外災難接連不斷。「守法的美國公民，卻庇護危險的罪犯，其中許多人來自監獄和精神病院，他們從世界各地非法進入我國。」

「我們的安全將獲得保障，安全將再次恢復；我就任後的首要之務將是創造自豪、繁榮與自由的國度。」川普表示，「美國很快會變得更偉大，且比以往任何時候都更出色。」

徵稅充國庫 只承認兩性別

川普說：「我們將停止綠色新政和電動車補助計畫，重振汽車業，感謝汽車工人對國家的貢獻。「我們將對外國徵稅，讓相關收入充實國庫，復興美國夢。」