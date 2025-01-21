我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

川普上任首日簽大批行政令 宣布「邊境、能源」進入緊急狀態

記者顏伶如／綜合報導
川普20日一就任，立即簽署上百項行政命令，包括取消在美出生的公民權、退出巴黎氣候協議等。（路透）
川普20日一就任，立即簽署上百項行政命令，包括取消在美出生的公民權、退出巴黎氣候協議等。（路透）

川普20日完成宣誓就職便簽署多道行政命令，並宣布邊境、能源進入緊急狀態。行政命令還終止聯邦政府機關多元化計畫、撤銷拜登任內多項重大施政。川普簽署的移民相關行政命令包括取消出生公民權(birthright citizenship)、宣布美墨邊境進入緊急狀態並部署軍隊、終止庇護申請、加速遣返。

此外 ，川普宣布特赦幾乎所有1600名被控參與2021年元月6日國會暴亂的人，並為其他人減刑。目前不清楚「完全特赦」是否只包括被控輕罪者，或是也包括攻擊警察等罪行較嚴重者。

天候因素改在華府「第一資本體育場」(Capital One Arena)室內舉行的慶祝總統就職遊行之後，川普總統旋即在會場裡簽署多道行政命令。司儀宣布，川普撤銷拜登政府的78道行政命令，內容包括美國退出巴黎氣候協定、聯邦員工必須進辦公室上班、曾經將政府「武器化」官員將遭調查。川普簽名之後向觀禮群眾展示文件，獲得掌聲與歡呼，並將簽字用筆丟給台下支持者。

川普在行政命令簽署儀式上說：「透過這些行動，我們將開始完全恢復美國，展開符合常理的革命(revolution of common sense)。」

川普行政命令將恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，向美國申請庇護的無證客必須留在墨西哥等候移民法院通知。川普也將恢復美墨邊境築牆計畫，並將黑幫列為外國恐怖主義組織、停止難民重新安置計畫至少四個月。

原本為無證移民提供每個月4萬個面試預約名額的CBP One手機應用程式與網站，20日下午已經停用，已完成預約的所有面試一律取消。

川普就職首日發布多項命令與備忘錄，計畫宣布全國能源緊急狀態，為能源生產放鬆綁法規、降低通膨，例如在阿拉斯加州擴大能源生產。川普說，拜登任內與電動車製造有關的氣候規定已被推翻。

川普上台首日並未祭出新一波關稅，但打算發布備忘錄命令聯邦機關檢討美國與中國、北美鄰國之間的貿易政策與經濟關係；華爾街日報報導，外國元首鬆了一口氣，但也透露新政府內部對貿易施政仍有意見分歧。

包括財政部長被提名人貝森特(Scott Bessent)在內的某些川普政府2.0內閣首長對貿易問題傾向傳統派觀點，認為不應推出全面關稅，必須排除某些領域，支持保護主義路線的顧問如米勒(Stephen Miller)則建議川普落實全面關稅的競選承諾。

川普 拜登 邊境

上一則

川普取消非法移民出生子女公民權 就職日簽數項移民行政令

下一則

「美國邁入黃金時代」川普就職第47任總統：今天是解放日

延伸閱讀

美國能源政策大轉彎？川普上任頭一天推支持增產油氣

美國能源政策大轉彎？川普上任頭一天推支持增產油氣
川普取消非法移民出生子女公民權 就職日簽數項移民行政令

川普取消非法移民出生子女公民權 就職日簽數項移民行政令
川普上任「關稅威脅」成真？ 專家：不確定性仍是市場主流

川普上任「關稅威脅」成真？ 專家：不確定性仍是市場主流
川普幣發行3天市值飆到117億 打開監管道德潘朵拉盒子

川普幣發行3天市值飆到117億 打開監管道德潘朵拉盒子

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告