川普上任首日簽大批行政令 宣布「邊境、能源」進入緊急狀態

川普20日一就任，立即簽署上百項行政命令，包括取消在美出生的公民權、退出巴黎氣候協議等。（路透）

川普 20日完成宣誓就職便簽署多道行政命令，並宣布邊境 、能源進入緊急狀態。行政命令還終止聯邦政府機關多元化計畫、撤銷拜登 任內多項重大施政。川普簽署的移民相關行政命令包括取消出生公民權(birthright citizenship)、宣布美墨邊境進入緊急狀態並部署軍隊、終止庇護申請、加速遣返。

此外 ，川普宣布特赦幾乎所有1600名被控參與2021年元月6日國會暴亂的人，並為其他人減刑。目前不清楚「完全特赦」是否只包括被控輕罪者，或是也包括攻擊警察等罪行較嚴重者。

天候因素改在華府「第一資本體育場」(Capital One Arena)室內舉行的慶祝總統就職遊行之後，川普總統旋即在會場裡簽署多道行政命令。司儀宣布，川普撤銷拜登政府的78道行政命令，內容包括美國退出巴黎氣候協定、聯邦員工必須進辦公室上班、曾經將政府「武器化」官員將遭調查。川普簽名之後向觀禮群眾展示文件，獲得掌聲與歡呼，並將簽字用筆丟給台下支持者。

川普在行政命令簽署儀式上說：「透過這些行動，我們將開始完全恢復美國，展開符合常理的革命(revolution of common sense)。」

川普行政命令將恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，向美國申請庇護的無證客必須留在墨西哥等候移民法院通知。川普也將恢復美墨邊境築牆計畫，並將黑幫列為外國恐怖主義組織、停止難民重新安置計畫至少四個月。

原本為無證移民提供每個月4萬個面試預約名額的CBP One手機應用程式與網站，20日下午已經停用，已完成預約的所有面試一律取消。

川普就職首日發布多項命令與備忘錄，計畫宣布全國能源緊急狀態，為能源生產放鬆綁法規、降低通膨，例如在阿拉斯加州擴大能源生產。川普說，拜登任內與電動車製造有關的氣候規定已被推翻。

川普上台首日並未祭出新一波關稅，但打算發布備忘錄命令聯邦機關檢討美國與中國、北美鄰國之間的貿易政策與經濟關係；華爾街日報報導，外國元首鬆了一口氣，但也透露新政府內部對貿易施政仍有意見分歧。

包括財政部長被提名人貝森特(Scott Bessent)在內的某些川普政府2.0內閣首長對貿易問題傾向傳統派觀點，認為不應推出全面關稅，必須排除某些領域，支持保護主義路線的顧問如米勒(Stephen Miller)則建議川普落實全面關稅的競選承諾。